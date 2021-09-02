В Челябинской области откроют производство беспилотников

Приборостроительный завод из Катав-Ивановска заключил договор на разработку и производство трех типов беспилотных летательных аппаратов. В министерстве промышленности региона отмечают, что продукция не имеет аналогов в России - такие дроны выпускают только в Чехии, Китае и США.

Презентация новых изделий для силовых ведомств и коммерческих организаций состоялась на аэродроме Колачево в Челябинске. Разработчики продемонстрировали возможности своих летательных аппаратов, которые могут применяться при поиске и спасении людей, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать помощь при выполнении разных задач в промышленной сфере, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, картографии.

Гости увидели в работе новинку, предназначенную для мониторинга удаленных объектов и созданную для условий Севера (длительность полета составляет около 20 часов). Изделие, по замечаниям специалистов, представляет собой модульную конструкцию из композитного материала: моноплан с двигателем сзади, универсальным фюзеляжем, к которому присоединяются прямые крылья. Представители силовых ведомств также попробовали самостоятельно запустить один из представленных образцов, имеющий небольшие габариты и обладающий высокой маневренностью для полетов в горной местности и над водоемами.

- Создание беспилотников сейчас на пике популярности и, думаю, будет актуально еще много лет, - объяснил заинтересованность "крылатым" проектом гендиректор приборостроительного предприятия Динар Сагдетдинов.

По его словам, коллектив завода планирует запустить в производство модели классической схемы, обратной стреловидности и коптерного типа для грузоперевозок. После получения заказа предприятие готово через 3-4 месяца выпустить первую промышленную партию.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий в свою очередь подчеркивает, что региональные власти поддержали инициативу, поскольку она поможет расширить линейку выпускаемой на Южном Урале высокотехнологичной продукции и выйти на новые рынки сбыта, а также будет способствовать развитию внутренней кооперации.