В Челябинской области откроют производство беспилотников

Новости

РСТ: Турбизнес ожидает объявления параметров программы кешбэка на следующий год 09:47
Popular Mechanics назвал преимущество АПЛ "Ясень-М" перед Virginia 09:42
Циклон "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: затоплено метро, дома обесточены 09:40
В Минтруде уточнят порядок организации удаленной работы 09:39
Глава РСТ оценил туристический потенциал Дальнего Востока 09:34
"Вектор" анонсировал скорый выпуск "ЭпиВакКороны-Н" в гражданский оборот 09:29
Водородные поезда на Сахалине могут запустить уже в 2023 году 09:25
Глава РСТ рассказал о ценах на отдых в Краснодарском крае 09:21
Мигрантов на российские стройки начнут возить на чартерных поездах 09:13
Программу кешбэка распространят на зимний туризм 08:59
Мутко: Строительство компактных квартир может породить проблемы 08:56
"Локомотив" объявил о переходе футболиста "Челси" 08:43
Вакцинные туры в России могут запустить до конца года 08:41
Дальний Восток намерен наращивать экспорт сельхозпродукции в Китай 08:40
Бирюков рассказал, как украсят Москву ко Дню города 08:18
В Ростуризме рассчитывают на продление детского туристического кешбэка 08:10
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке 08:10
В рейтинг лучших университетов мира вошли 60 российских вузов 07:51
Погода в Москве: не выше +15 градусов и дождь 07:48
Глава Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации от гриппа 07:42
Пушков: Европа ощущает себя преданной после заявлений Байдена 07:15
В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка 06:33
Россия увеличит генерацию "зеленой" энергии на 7 гигаватт 06:09
Электронная трудовая книжка улучшит качество обучения в вузах 05:54
В Минэнерго оценили перспективы российской электроэнергии в Евросоюзе 05:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 09:28

В Челябинской области откроют производство беспилотников

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 200(8551)
Приборостроительный завод из Катав-Ивановска заключил договор на разработку и производство трех типов беспилотных летательных аппаратов. В министерстве промышленности региона отмечают, что продукция не имеет аналогов в России - такие дроны выпускают только в Чехии, Китае и США.

Презентация новых изделий для силовых ведомств и коммерческих организаций состоялась на аэродроме Колачево в Челябинске. Разработчики продемонстрировали возможности своих летательных аппаратов, которые могут применяться при поиске и спасении людей, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать помощь при выполнении разных задач в промышленной сфере, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, картографии.

Фото: Istock
Российские ученые разработали беспилотник для поиска нефти

Гости увидели в работе новинку, предназначенную для мониторинга удаленных объектов и созданную для условий Севера (длительность полета составляет около 20 часов). Изделие, по замечаниям специалистов, представляет собой модульную конструкцию из композитного материала: моноплан с двигателем сзади, универсальным фюзеляжем, к которому присоединяются прямые крылья. Представители силовых ведомств также попробовали самостоятельно запустить один из представленных образцов, имеющий небольшие габариты и обладающий высокой маневренностью для полетов в горной местности и над водоемами.

- Создание беспилотников сейчас на пике популярности и, думаю, будет актуально еще много лет, - объяснил заинтересованность "крылатым" проектом гендиректор приборостроительного предприятия Динар Сагдетдинов.

По его словам, коллектив завода планирует запустить в производство модели классической схемы, обратной стреловидности и коптерного типа для грузоперевозок. После получения заказа предприятие готово через 3-4 месяца выпустить первую промышленную партию.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий в свою очередь подчеркивает, что региональные власти поддержали инициативу, поскольку она поможет расширить линейку выпускаемой на Южном Урале высокотехнологичной продукции и выйти на новые рынки сбыта, а также будет способствовать развитию внутренней кооперации.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке
На ВЭФ представили автомобиль Aurus на водородном топливе