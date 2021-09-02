На Урале муниципалитеты обходят конкурсные процедуры при закупках

Свердловские антимонопольщики выявили несколько случаев, когда муниципалитеты пытались обойти процедуру торгов либо не соблюдали все нормы закона при выборе подрядчиков.

Администрация Невьянского городского округа в 2020 году, по сути, отказалась от проведения закупок на ремонт и содержание дорог и благоустройство. Вместо этого чиновники написали муниципальное задание и перечислили субсидии на его выполнение (67,4 миллиона рублей) управлению хозяйством, которое сами же и учредили.

- Налицо признаки нарушения антимонопольного законодательства, ведь органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, - комментируют ситуацию в пресс-службе свердловского УФАС России.

В арбитражном суде администрация Невьянска продолжала настаивать, что субсидии потрачены целевым образом - на муниципальные работы и услуги. Но и первая инстанция, и апелляционная подтвердили, что для административного предупреждения есть все основания.

- Важно разделять муниципальные работы и работы для муниципальных нужд, - поясняют в УФАС. - Первые выполняются муниципальными органами и учреждениями, а вторые - любым хозяйствующим субъектом по результатам торгов. Дорожная деятельность и благоустройство - работы для муниципальных нужд. Для их выполнения нужна закупка по 44-ФЗ. Это обеспечит возможность любому заинтересованному лицу стать подрядчиком, а конкуренция на торгах приведет к экономии бюджетных средств.

Аукционная комиссия не удостоверилась, соответствует ли информация, предоставленная участником торгов, действительности

Юридическую оплошность допустила и администрация Нижних Серег. А может, и сознательно закрыла глаза на то, что победитель аукциона на возведение котельной ценой 60,5 миллиона рублей не имеет необходимого опыта.

- Для строительства капитальных объектов для муниципальных нужд дороже пяти миллионов рублей участники торгов должны подтвердить, что за последние пять лет исполнили хотя бы один аналогичный контракт (исключая линейные сооружения) стоимостью не менее 50 процентов от начальной максимальной цены закупки. Сделать это можно с помощью копии исполненного соглашения или акта выполненных работ, а также копии разрешения на ввод в эксплуатацию, - подчеркивают антимонопольщики.

В Нижних Сергах претендент предъявил в качестве своего реноме контракт на строительство здания администрации в Ирбите на 67,6 миллиона рублей и акты выполненных работ. Но, когда в УФАС проанализировали информацию с сайта госзакупок, выяснилось, что реально сумма договора больше - 74,3 миллиона (объем работ увеличился тремя допсоглашениями), к тому же работы до сих пор не завершены. По данным администрации Ирбитского муниципального образования, подрядчик акты выполненных работ не предоставил, поэтому окончательная оплата по ним не произведена.

Антимонопольщики выдали предписание нижнесергинским чиновникам: отменить протокол и назначить новую дату рассмотрения заявок. Департамент госзакупок Свердловской области с этим решением не согласился и обратился в арбитраж. Однако и первая инстанция, и апелляционная сошлись во мнении, что аукционная комиссия формально подошла к оценке документов и не удостоверилась, соответствует ли информация, предоставленная участником торгов, действительности. Теперь для котельной в Нижних Сергах будут искать другого подрядчика.