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02.09.2021 21:23
Рубрика: Происшествия

На Урале суд оспорил решение Думы округа о присуждении званий почетных граждан

Текст: Ольга Медведева ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Депутаты Думы Сосьвинского городского округа Свердловской области подали в суд на главу администрации округа Геннадия Макарова за то, что он отказывается обнародовать решение местного парламента о присвоении четырем жителям звания почетных граждан Сосьвы. Администрация, в свою очередь, попросила суд признать незаконным решение самой Думы о присвоении этих званий. Серовский районный суд встал на сторону администрации.

Судьбоносное заседание Думы прошло еще 15 октября 2020 года. Из решения суда, находящегося в свободном доступе, мы узнали, как это было.

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В повестке заседания Думы не было тогда никаких почетных граждан. После рассмотрения основных вопросов тогдашний председатель Павел Пикалов объявил окончание заседания, попрощался с представителями администрации, но попросил задержаться депутатов. Вот тогда, за закрытыми дверями, народные избранники и проголосовали за то, чтобы дать почетный статус "великолепной четверке". Звание "Почетный гражданин Сосьвинского городского округа", согласно положению, присваивают за особые заслуги в одной из социально значимых областей жизни, за активную общественную и благотворительную деятельность, за совершение мужественных поступков.

Администрация городского округа настаивала, что ни одним из награжденных не был подтвержден особый вклад в Сосьвинский городской округ. Представленные грамоты двух, пяти и десятилетней давности не должны были стать поводом для столь высокого звания. И вообще, заслуги этих людей "практически полностью копируют должностные инструкции кандидатов".

Суд решил, что вопрос, достойны ли предложенные кандидатуры высоких званий, не в его компетенции. Зато нарушение принципа гласности и вообще процедуры принятия решения налицо - и таким образом поддержал иск администрации городского округа. Районные средства массовой информации обнародовали имена отвергнутых судом "почетных граждан". Среди них действующий на тот момент депутат Думы Сосьвы Виктор Мельников и Наталья Пикалова - мать Павла Пикалова, тогда еще не лишенного полномочий председателя Думы.

Ни одним из награжденных не был подтвержден особый вклад в Сосьвинский городской округ 

Что же дает звание Почетного гражданина небольшого уральского города? Среди прочего это освобождение от земельного налога в части уплаты в местный бюджет, единовременная материальная помощь в случае лечения или восстановления здоровья, а также внеочередное бесплатное протезирование зубов раз в год на сумму до 10 тысяч рублей.

В конце августа на решение Серовского районного суда была подана апелляция, дело направили в Свердловский областной суд.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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