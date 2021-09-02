На Урале в атомном городе Снежинске появятся новые производства

В соответствии с постановлением правительства РФ площадь территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Снежинск" увеличена - добавилось семь новых участков.

Больше стало и видов экономической деятельности, на которых могут сосредоточиться резиденты: к разрешенным сферам добавлены металлургия, производство резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, машин и оборудования. Все это, как сейчас прогнозируется, поможет в ближайшее время запустить в "атомном" городе пять новых проектов стоимостью 2,9 миллиарда рублей, создав при этом 370 рабочих мест. К пуску уже готовят предприятия по изготовлению антикоррозийных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, производства по переработке отходов из полистирола и полипропилена, нанесению металлических покрытий на стальные трубы, а также термоизолирующих футляров и яйцесортировальных машин.

Справка "РГ"

Сейчас на Южном Урале действуют пять ТОСЭР - в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Озерске и Снежинске. С резидентами заключены 37 соглашений, инвестировано 9,3 миллиарда рублей, что позволило создать 800 новых рабочих мест.