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02.09.2021 13:08
Рубрика: Экономика

На уральском прииске нашли редчайшие изумруды-близнецы

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: ГК Ростех Фото: ГК Ростех
Фото: ГК Ростех

На Мариинском прииске в поселке имени Малышева сделали очередную уникальную и дорогостоящую находку - два изумруда-близнеца весом 321 и 301 грамм.

Фото: ГК Ростех
На уральском прииске добыли уникальные сросшиеся изумруды

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, камни цилиндрической формы, имеют темно-зеленый цвет с минимальными вкраплениями и трещинами. Нашли их работники очистного забоя в горной породе весом 35 килограммов при разборке блока после проведения взрывных работ. Подняли на поверхность, где сотрудники рудоизвлекательной фабрики вручную разбирают породу.

По предварительной оценке экспертов Гохрана, самоцветы стоят более двух миллионов рублей. Их выставят на продажу уже в этом сентябре.

"Изумруды-близнецы - явление редкое, найти два одинаковых по основным характеристикам драгоценных камня практически невозможно, поскольку каждый неповторим и имеет свою особенность", - говорит гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

Уральские "двойняшки" же, по словам специалистов, совпадают и по цвету, и сорту. За всю современную историю прииска такие тут обнаружены впервые, хотя ежегодно на предприятии добывают 150 килограммов изумрудов (это не считая александритов и полудрагоценные камни бериллиевой группы).

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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