Опрос: Мужчины не готовы услышать от женщины предложение о браке

Социологи спросили у россиян, как они относятся к тому, что девушки первые проявляют романтическую инициативу. Вопросы касались знакомств, начала отношений и свадьбы.

Большинству мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве (52 процента) или предлагают романтические отношения (53 процента). К этому выводу пришли эксперты портала SuperJob.

Однако, только трети нравится, когда женщина предлагает пойти в ЗАГС. Кстати, дамы тоже не в восторге от такой перспективы - положительно к такой ситуации отнеслись только 16 процентов опрошенных. Причем, большая часть тех, кто не видит в этом ничего плохого, это люди в возрасте 45 лет. Вероятно, те, кто уже научен жизненным опытом.

В целом, несмотря на то, что мужчины рады тому, когда девушки сами знакомятся или предлагают встречаться, сами барышни относятся к этому скорее нейтрально, без энтузиазма. Они в два раза реже мужчин положительно оценивают описанные ситуации.

Любопытно, что среди всех опрошенных наиболее позитивно на сценарии отреагировали те, кто больше зарабатывает: от 80 тысяч рублей.

В опросе поучаствовало 1600 человек из 419 населенных пунктов.