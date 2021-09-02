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02.09.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

Уральских коллекторов оштрафовали за угрозы бывшему мужу должницы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 200(8551)
Челябинский арбитражный суд оштрафовал коллекторскую фирму из Новосибирска за нарушение порядка взаимодействия с должником. Не добившись возврата долга от заемщицы, взыскатели переключились на ее бывшего мужа, направляя в его адрес сообщения с угрозами и требованием повлиять на бывшую "половину".

Как сообщили в УФССП региона, за помощью к сотрудникам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности, обратилась жительница Магнитогорска, пожаловавшаяся на СМС-атаку со стороны анонимных коллекторов. Она рассказала, что заключила договор потребительского займа с МФК, не смогла рассчитаться вовремя, и очень скоро ей начали звонить коллекторы. А когда она перестала отвечать на звонки, они разыскали ее бывшего мужа. На его страничку в социальной сети пошел поток сообщений, становившихся все более агрессивными, вплоть до угроз в адрес его матери и сестры.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Судебные приставы провели собственное расследование и выяснили, что в нарушение закона сотрудники новосибирского коллекторского агентства без согласия должницы осуществляли взаимодействие с третьими лицами. Кроме того, в отправленных коллекторами сообщениях отсутствовали какие-либо сведения о кредиторе и действующей в его интересах коллекторской фирме, отсутствовали их контактные телефоны.

Стоит отметить, что по закону коллекторам запрещено беспокоить должников эсэмэсками по ночам, а также более двух раз в сутки. Личные встречи ограничены одной в неделю, а телефонные переговоры - одним звонком в сутки. Во всех случаях непосредственного взаимодействия с "клиентом" коллекторы должны представляться и вести аудиозапись. А к родственникам могут обращаться только с их согласия. Причем заявить о несогласии последние имеют право как в письменной, так и в устной форме. После этого их обязаны оставить в покое.

На коллекторскую фирму составили протокол о нарушении прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности (статья 14.57 КоАП РФ), и арбитражный суд, согласившись с доводами приставов, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В УФССП области напоминают, что во всех случаях противоправных действий со стороны коллекторов следует незамедлительно обращаться в службу судебных приставов. Если речь идет о нарушениях со стороны кредитных организаций, то обращения о них передаются по подведомственности в Банк России.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Долги и коллекторы

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