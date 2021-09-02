В центре Екатеринбурга снесли заброшенный в 1990-е отель-долгострой

Екатеринбург последовательно избавляется от долгостроев 1990-х. Если снос заброшенной телебашни, самого высокого сооружения в городе, многие восприняли с грустью, то избавление от гостиницы "Дели" - громоздкого кирпичного здания, которое стыдливо завешивали полотнами - приступов ностальгии не вызвало.

Гостиницу и бизнес-центр на берегу Исети рядом с цирком начинали строить с участием индийских бизнесменов - отсюда и название. Планировалось, что это будет первый в городе пятизвездочный отель площадью больше 26 тысяч квадратных метров. Как это часто случалось в то время, грандиозный проект не был завершен, заброшенное здание так и стояло с зияющими оконными пролетами с конца 1990-х.

Его закрывали рекламными баннерами, уличные художники разрисовывали стены огромными ласточками. Единственное полезное использование этого недостроя - в части здания была организована торговля стройматериалами.

Отличное место в самом центре города привлекало внимание бизнесменов, но проблем с ним оказалось слишком много: за долгие годы конструкции пришли в негодность. "Дели" несколько раз сменила владельцев.

И вот, наконец, объект приобрела компания, которая уже занимается возведением ледовой арены на месте телебашни. Эта стройка как раз примыкает к заброшенной гостинице. На этот раз обошлись без взрывов: к сносу здания приступили в начале июля, и вот, наконец, в начале сентября обрушены последние наземные конструкции. Теперь, как "РГ" объяснили в пресс-службе компании-застройщика, предстоят демонтаж фундамента, вывоз отходов и планировка нового строительства и благоустройства.

- Объект частный, мы к нему отношения не имеем. Но городская администрация, безусловно, рада, что эта территория - в центре города, рядом с набережной Исети - будет развиваться, говорят в мэрии Екатеринбурга. - Мы очень рассчитываем, что новый проект будет реализовываться с дальнейшим благоустройством.

Пока еще нет окончательного решения, что же будет на месте снесенной гостиницы. Ясно только, что это должно быть общественное здание, и проект будет согласовываться с городскими властями.