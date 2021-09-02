Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов утвердил перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов на 2021-2023 годы.

- Это один из исторических этапов эволюции втормета: он признан самостоятельной отраслью. Кроме того, правительство обрисовало основные направления поддержки. Все это выведет ломозаготовительную деятельность на новый уровень, она станет более прозрачной и экономически эффективной, а объем сбора важного металлургического сырья повысится с 30 до 45 миллионов тонн в год, - прогнозирует Виктор Ковшевный, директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ".

Поскольку документ носит стратегический характер, он проходил открытое обсуждение с бизнес-сообществом. Одно из ключевых изменений - переход отрасли на саморегулирование. Вкупе с внедрением рискориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности это должно снизить частоту проверок со стороны государства, но повысить уровень ответственности самих предпринимателей. Будет усовершенствован и лицензионный контроль. Уже к октябрю "РУСЛОМ" подготовит предложения по компенсационному фонду СРО, конкретизирует случаи, когда из него будут тратиться средства. А в феврале 2022 года озвучит свои идеи по модернизации отраслевых стандартов.

Времена, когда сферу сбора и переработки вторсырья связывали с чем-то нелегальным и обналичкой, давно канули в Лету, но до сих пор значительная часть игроков предпочитает оставаться в тени. И тому есть ряд экономических причин. Как исправить это положение, ассоциация изложит в своем докладе в правительстве РФ 31 октября. Все предложения направлены на повышение прозрачности бизнеса, стимулирование сбора металлолома гражданами и борьбу с его незаконной заготовкой и реализацией.

Пока в России эта деятельность имеет более высокую фискальную нагрузку, чем, к примеру, в развитых странах, где сдача лома не облагается НДФЛ или облагается по ставке не выше трех процентов. Или в Казахстане, где физлицу, сдающему вторсырье, предоставляется налоговый вычет в размере 85 процентов от суммы дохода, с остального уплачивается НДФЛ в размере 10 процентов. При этом часть налога ломозаготовитель как налоговый агент перечисляет в фонды (медицинский, социальный, пенсионный), поэтому граждане не скрывают свои сделки. У нас же в стране со сдающих вторсырье удерживается 13 процентов с суммы дохода свыше 250 тысяч рублей в год, это не стимулирует людей сдавать лом. Кроме того, сдерживает развитие сети фандаматов - автоматических устройств для приема алюминиевой тары у населения.

Такое положение вещей, по мнению Ковшевного, приведет к тому, что граждане просто начнут вывозить металлизированные отходы на свалки. При этом электрометаллургам придется закупать сырье за рубежом. Полная отмена НДФЛ для сборщиков вторсырья может увеличить их число на миллионы человек и создать еще минимум 100 тысяч постоянных рабочих мест в отрасли. На каждое придется по четыре в смежных сферах.

Отмена НДФЛ для сдающих вторсырье может увеличить их число на миллионы человек и создать еще минимум 100 тысяч постоянных рабочих мест в отрасли

Также бизнес считает необходимым реформировать законодательство об НДС в сфере реализации лома цветмета. Сегодня у добросовестных игроков рынка возникают налоговые разрывы при работе с неблагонадежными контрагентами. Особенно жестко действуют банки: выявляя проблему в цепочке сделок, ЦБ подозревает в фиктивности все звенья. В ассоциации "РУСЛОМ" предлагают внести поправки в Налоговый кодекс, исключающие возможность хищения НДС.

Либерализация налогообложения - только один из возможных стимулов отрасли. Сегодня она остро нуждается в инвестициях. И средства потенциально есть: лишь по программе утилизации автотранспорта 2010-2011 годов с владельцев старых машин было собрано более двух триллионов рублей. Планировалось, что эти деньги направят на развитие рециклинга, но до предприятий они так и не дошли.

- 31 марта 2022 года мы представим правительству свой взгляд на утилизацию вышедших из эксплуатации или утративших потребительские свойства товаров. Нужна новая программа, на новых условиях, - уверен Виктор Ковшевный. - Каждый рубль, вложенный в утилизацию, возвращается в бюджет уже в виде трех рублей.

Кроме того, Минпромторг РФ и "РУСЛОМ" считают целесообразным внедрить сквозную систему учета лома, в том числе образующегося в госкомпаниях и компаниях с госучастием. Им это гарантирует дополнительный доход, а переработчикам и металлургам - точные планы загрузки производств. IT-технологии помогут выявить нелегальные площадки, случаи фальсификации объема сделок с целью завышения цен, неблагонадежных контрагентов. Как именно должно происходить внедрение, в ассоциации обсудят в феврале 2022 года, а к июню подготовят своеобразную "дорожную карту" для властей.

По оценке Виктора Ковшевного, сегодня перед российской экономикой стоит несколько глобальных вызовов. Первый - своевременное обновление основных фондов. Второй - переход на "зеленые" технологии, циклическую промышленность без отходов. Особенно остры вопросы трудноизвлекаемого лома, брошенного в вахтовых городках на Дальнем Востоке и в Арктике. Собрав его, страна одновременно увеличит объем сырья для металлургии и решит экологическую проблему. Чтобы активизировать очистку удаленных территорий, минпромторг вместе с минприроды рассматривают вариант направить на диверсификацию ломопереработки часть экосборов, которые уплачиваются предприятиями-загрязнителями окружающей среды.

Мощным толчком к развитию также может стать объединение усилий ломозаготовителей и электросталеплавильных заводов. Напомним, что с 2023 года металлургам придется уплачивать трансграничный углеродный налог на экспорт в Европу или доказывать, что они активно занимаются рециклингом. Если те же самые 1,1 миллиарда евро в год металлургические предприятия не оставят в качестве налога в ЕС, а вложат в углубление и диверсификацию переработки лома внутри страны, выиграют все.

Комментарий

Александр Кобенко, член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России":

- С учетом того что государство усиливает внимание к социальным и инфраструктурным проектам на фоне изменения мировых цен на металлы, реализация правительственного перечня мероприятий позволит поддержать сырьевую безопасность металлургии. А системный мониторинг внутреннего и внешнего рынка лома - избежать искажения статистики по ценам и объемам при принятии госорганами и заводами-потребителями стратегических решений.