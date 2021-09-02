В Тюмени из-за долгов перед энергетиками ликвидируют садоводство

Вместо того чтобы с удовольствием снимать и перерабатывать урожай с законных шести соток, многие тюменские дачники тратят время и нервы на судебные споры. К сегодняшнему дню из-за высокого размера дебиторской задолженности перед поставщиком электроэнергии в областной столице и за ее пределами ликвидированы как юрлица 19 товариществ и кооперативов, а в отношении шести процедура банкротства еще не завершена.

Заместитель генерального директора компании "Газпром энергосбыт Тюмень" по правовым и кадровым вопросам Сергей Галуза уточняет: совокупный долг садоводческих обществ Тюмени достиг почти 20 миллионов рублей и стал самым большим среди всех населенных пунктов юга региона, а также Югры и Ямала. На верхних строчках антирейтинга оказались ТСН "Строитель" (5,2 миллиона), ТСН "Трудовик" (2,8) и СНТ "Липовый остров" (чуть более двух миллионов). Сейчас "Трудовик" уже ликвидирован, дела по двум другим товариществам находятся в суде. Когда к субсидиарной ответственности привлекут председателей "Локомотива" и "Искры-2", им придется погасить долг за электроэнергию за счет личных средств.

Проблема, однако, не нова. Долги перед поставщиками услуг преследуют садоводческие товарищества многие десятилетия. При этом причину их возникновения каждая сторона объясняет по-своему.

- Электросети, которые на территории СНТ строились давно и отнюдь не для содержания капитальных домов с круглогодичным проживанием, просто не выдерживают колоссальной нагрузки. Как следствие - регулярные перебои в поставке электроэнергии, особенно в зимний период. Люди, конечно, недовольны качеством оказания услуг, некоторые перестают за них платить. Но все-таки, как показывает многолетний опыт работы с кооперативами, основная причина образования долга - действия председателя, - считает Галуза. - Зачастую управление садовым товариществом возлагается на наименее занятого гражданина, нередко пенсионера, человека без соответствующих знаний и опыта ведения финансового хозяйства. Хотя, конечно, и намеренное обогащение за счет средств садоводов, к сожалению, имеет место.

У председателя "Строителя", руководителя Нижнетавдинского союза садоводов Нины Кирсановой, противоположное мнение. Появление многомиллионного долга товариществ она объясняет совокупностью причин. И загвоздка не только в ветхих сетях, которые протянули еще при царе Горохе и с тех пор почти не ремонтировали. Это и завышенные по сравнению с сельской и даже городской местностью тарифы (3,14 рубля), причем до потребителя ресурс доходит почти с 50-процентными потерями (с трансформаторной подстанции выходит 230 кВт, а в зимнее время дачник получает 140). Это и недобросовестность некоторых садоводов. К слову, чаще всего злостными неплательщиками являются владельцы добротных домов. И тут смотри пункт первый: конечно, дряхлые сети с нагрузкой от электрокотлов в коттеджах не справляются, платить за перебои люди отказываются. Замкнутый круг. В итоге из 600 подключенных потребителей в "Строителе" 300 человек - должники, на некоторых семьях висит по несколько десятков тысяч рублей.

Совокупный долг садоводческих обществ Тюмени достиг почти 20 миллионов рублей и стал самым большим среди всех населенных пунктов региона

Представитель Общественной палаты Тюменской области Жан Малинин, изучающий правомерность судебных решений в отношении местных СНТ, вплотную занимается историей "Липового острова" (название товарищества говорящее).

- В 2014 году долгов у СНТ не было вообще. Но потом сменился председатель, и за три года товарищество накопило - только представьте - 12 миллионов рублей просроченных платежей и ушло в банкротство. Садоводы "Липового острова" были на прямых договорах, платили исправно, а потому через Верховный суд сняли с себя бремя. Но вот что происходит: дачники платят по счетчикам на своих участках, в то же время растет общий долг СНТ. Мы подняли акты балансового разграничения и эксплуатационной ответственности сетей между сбытовой компанией и "Липовым островом" и выяснили, что потери, которые все прошлые годы вешались на садоводов, относятся к муниципальному образованию и должны оплачиваться из другого кошелька. Ситуация неординарная, а запустил ее сам председатель. Хотя поставщик электроэнергии сменился, новый до сих пор продолжает использовать неверные данные в своих расчетах. А СНТ, стало быть, искусственно вгоняется в долги, - рассказывает Малинин.

Теперь "Липовый" просит помощи, в том числе у стражей закона: нужна тщательная проверка, ведь многие цифры взяты, по словам участников процесса, буквально из воздуха. Также необходимо понимание судебной практики в рамках арбитражных дел: почему взыскивать членские взносы садоводов в пользу погашения долга за электричество в одном СНТ нельзя (такое решение приняли по "Сосновой поляне"), а в другом можно (тут "Липовый остров" опять попал впросак).

- А в нашем обществе, похоже, наступил полный коммунизм: всем пользуемся, ни за что не платим, но виноват председатель, - смеется Надежда Грушевская из "Трудовика". - Я не сижу на месте: пишу должникам, хожу по судам, но инициативная группа, причем из злостных неплательщиков, все равно недовольна.

Договориться со сбытовой компанией при этом никак не получается. Грушевская говорит, что неоднократно предлагала подписать мировое соглашение на приемлемых условиях, но обществу дали три месяца на устранение проблемы - очевидно, что срок нереальный.

В Общественной палате Тюменской области отмечают: проблема долгов СНТ не местная, а общефедеральная. И все же, по мнению Нины Кирсановой, она решаема, было бы желание: есть регионы, где власти активно работают с энергетиками и садоводческими организациями и пытаются спокойно, без эксцессов распутать "электрический клубок".

Отчасти спасти тюменских дачников может передача их электрохозяйства в управление компании "Россети Тюмень" на условиях аренды, безвозмездного пользования или приобретения, а после этого - перевод людей на прямые договоры с "Газпром энергосбыт Тюмень": по крайней мере, надежное энергообеспечение при этом будет гарантировано. Идеальный сценарий - одновременные сделки с обеими компаниями. Но этот вариант подходит лишь СНТ, имеющим правоустанавливающие документы на передаваемые сети, которые при этом пригодны для эксплуатации. Председатели добавляют, что у товариществ при этом не должно быть проблем с оформлением земель общего пользования. А таковых, показывает практика, очень мало. Почти у всех - беспорядок в документах, порой данные о госрегистрации в Росреестре вообще отсутствуют. В 2014 году региональное правительство и энергетики запустили дорожную карту в помощь подобным садовым организациям, но эффект от этого нулевой.

- Сети общества, у которого нет проблем, и без дорожной карты возьмут. У остальных же процедура переговоров и передачи, как правило, затягивается на несколько лет. Энергетики часто пытаются не выкупить сети, а взять в аренду, а нам это невыгодно, - поясняет руководитель Нижнетавдинского союза садоводов.

Кроме того, она предлагает существенно доработать схемы перехода на прямые договоры и расторжения общего со сбытовой организацией: если сети еще не переданы, а председатель каким-то образом умудрился вывести часть дачников на прямые договоры, то потери и долги неплательщиков капают на счетчик товарищества, копятся и умножаются…

Своими соображениями делится и Надежда Грушевская. Нужно обязать энергетиков выкупать электрохозяйство СНТ за реальные деньги по результатам экспертизы, а не по символической цене, как это нередко происходит сейчас. Ведь их строили, содержали и реконструировали на деньги дачников. Далее надо договориться о реальных сроках погашения задолженности в рамках мировых соглашений. И, наконец, понять, что двигает инициаторами банкротства: садоводы подозревают, что они не бескорыстны. А может, собака зарыта в цене земли на окраине города, на которой могли бы вырасти новые микрорайоны…

- Ликвидация товарищества не панацея, - рассуждает председатель "Трудовика". - Так, в счет долга порой продают земли общего пользования, не думая, чем это обернется для пожилых садоводов, инвалидов. Часто новое юрлицо не может в полной мере стать правопреемником, что ведет к новым проблемам… В "Лесной сказке", например, накопился долг. В результате внутренней войны расчетный счет вообще закрыли, и теперь средства не могут получить даже приставы.

Тем временем

В горадминистрации тоже ищут решения. Замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Светлана Бондарук сообщила: для устранения проблемы перебоев с электроснабжением выполнены технические мероприятия для перевода нагрузки электрических сетей "Липового острова", "Энергии", "Корабельщика", "Русского поля" и "Степного" с фидера "Торфмассив", который несет слишком большую нагрузку, на "Новотарманский". Это позволит снизить вероятность отключения электричества в период пиковых нагрузок в отопительный период и сократить число отключаемых потребителей в случае нештатных ситуаций либо при проведении плановых работ на объектах электросетевого хозяйства.

А как у соседей?

В Свердловском филиале компании "ЭнергосбыТ+" "РГ" сообщили, что описанная проблема актуальна и на Среднем Урале: на 31 июля просроченная задолженность СНТ перед энергетиками почти достигла 30 миллионов рублей. "Повлиять на ситуацию достаточно сложно, кроме исковой работы инструментов нет. Ограничивать электрическую энергию прокуратура запрещает в связи с нарушением прав третьих лиц (собственников, своевременно оплачивающих услуги), - отметили в региональном центре стратегических коммуникаций "Т+". - В Свердловском филиале запущен новый проект - банкротство СНТ, ожидаем положительный результат". Справочно: действующих договоров в регионе - 1125. В процедуре банкротства находятся 10 дачных товариществ.