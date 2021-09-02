В Тюменской области хотят заняться искусственным воспроизводством нельмы

Новости

В Минздраве заявили, что пандемия стала фармакологически управляемой 11:17
Песков: США и Украина дружат против России 11:15
В Дании впервые за последние 25 лет судят экс-министра 11:13
Московская служба занятости зафиксировала рекордное количество вакансий 11:09
Россия нарастила производство вакцин от коронавируса 11:06
В Китае построят ветряную электростанцию высотой почти 250 метров 11:01
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 осенью 10:59
Песков: "Северный поток" близок завершению 10:58
Песков заявил об отсутствии прогресса по возвращению граждан РФ из тюрем США 10:56
Мишустин: Человек не должен догонять технологии 10:50
В Кремле прокомментировали рост инфляции 10:50
В Кремле рассказали о готовности Путина участвовать в G20 по Афганистану 10:49
В Кремле назвали молодцом мальчика, указавшего на оговорку Путина 10:41
В Кремле отреагировали на потенциальную готовность США приветствовать Украину в НАТО 10:40
Посылки "Почты России" в 2022 году начнут возить беспилотники 10:38
Названы три главных вызова для Арктики и Дальнего Востока 10:34
Сенаторы обвинили Байдена в провале в Афганистане 10:33
Песков рассказал о гарантиях безопасности для российских дипломатов в Афганистане 10:32
Опрос: Мужчины не готовы услышать от женщины предложение о браке 10:28
Мишустин: Марафон "Новое знание" - уникальный проект 10:18
Собянин попросил РЖД бережно восстановить Сыромятнический трамвайный тоннель 10:02
Пик похолодания в Москве придется на 5 сентября 09:54
В рейтинге самых дорогих городов мира сменился лидер 09:54
Ведущие вузы назвали самые популярные направления у абитуриентов 2021 года 09:50
Popular Mechanics назвал преимущество АПЛ "Ясень-М" перед Virginia 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 10:35
Рубрика: Власть

В Тюменской области хотят заняться искусственным воспроизводством нельмы

Текст: Екатерина Призова
Уватский район - самый северный в Тюменской области. Но, несмотря на удаленность от цивилизации и невысокую плотность населения, на месте не стоит: здесь успешно работают предприятия (причем не только нефтегазового сектора), строятся новые школы. В этом смог убедиться губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в канун Дня знаний.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Он посетил гордость Увата - предприятие, которое реализует долгосрочный проект по созданию рыбного кластера в районе. Здесь в собственных цехах выращивают молодняк ценных и редких видов рыб - пеляди, стерляди, чира, муксуна. Вылов последнего, например, в Западно-Сибирском бассейне запрещен еще с 2017 года. В активе ООО "МБМ" - пять озер, расположенных тут же, в Уватском районе, а также часть реки Хатасьюган в Югре: это позволяет зарыблять и выращивать мальков в природных условиях.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В Тюменской области индекс промпроизводства вырос за счет отраслей обработки

Как рассказал руководитель предприятия Леонид Брюшко, за три года в реки выпустили около полутора миллионов мальков муксуна, больше 80 тысяч недавно вышедшей из икры стерляди и более 270 тысяч мальков сибирского осетра.

Инвестиционный проект стартовал в 2016 году, и должен завершиться в 2023-м: на предприятии намерены заняться искусственным воспроизводством нельмы. Рыбозаводчики говорят, что первый эксперимент уже был проведен, и он оказался удачным.

Не обошлось и без визита на промысел. Александр Моор осмотрел производственные мощности Тямкинского месторождения предприятия "РН-Уватнефтегаз": посетил куст скважин № 2, центральный пункт сбора нефти и испытательную химико-аналитическую лабораторию.

В портфеле активов компании - 20 лицензионных участков. За последние десять лет годовая добыча нефти на месторождениях "РН-Уватнефтегаз" выросла в десять раз - до 10,3 миллиона тонн в 2019 году. Уватский проект (а он включает в себя три связанных инфраструктурой хаба - Восточный, Протозановский и Тямкинский) - это более двух тысяч рабочих мест, несколько подрядных организаций. Не удивительно, что компания является крупнейшим налогоплательщиком Тюменской области и, разумеется, одним из главных заказчиков для тюменских промышленных и сервисных предприятий.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось как можно больше предприятий, способных качественно выполнять весь комплекс работ, которые требуются нефтегазовым компаниям. Спрос со стороны нефтяников большой. Поэтому у области есть перспективы и резервы для развития нашей экономики в этом направлении", - подчеркнул губернатор.

Между тем

Социальная сфера в районе не отстает: в правобережной части поселка Уват первого сентября заработала новая школа на 360 мест. Рядом с ней строится просторная площадь Нефтяников: здесь будет концертная сцена и арт-пространство для выставок, скейтпарк и велосипедная дорожка, летнее кафе и беседки.

На Тямкинском месторождении открылся новый вахтовый жилой комплекс, который сможет вместить 376 человек. Помимо двухместных комнат со всеми удобствами, не уступающих по качеству тем, что предлагают трехзвездочные отели, в комплексе есть столовая, медкабинет, спортзал, прачечная и даже бильярдная.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
В Кремле прокомментировали рост инфляции
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией