В Тюменской области хотят заняться искусственным воспроизводством нельмы

Уватский район - самый северный в Тюменской области. Но, несмотря на удаленность от цивилизации и невысокую плотность населения, на месте не стоит: здесь успешно работают предприятия (причем не только нефтегазового сектора), строятся новые школы. В этом смог убедиться губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в канун Дня знаний.

Он посетил гордость Увата - предприятие, которое реализует долгосрочный проект по созданию рыбного кластера в районе. Здесь в собственных цехах выращивают молодняк ценных и редких видов рыб - пеляди, стерляди, чира, муксуна. Вылов последнего, например, в Западно-Сибирском бассейне запрещен еще с 2017 года. В активе ООО "МБМ" - пять озер, расположенных тут же, в Уватском районе, а также часть реки Хатасьюган в Югре: это позволяет зарыблять и выращивать мальков в природных условиях.

Как рассказал руководитель предприятия Леонид Брюшко, за три года в реки выпустили около полутора миллионов мальков муксуна, больше 80 тысяч недавно вышедшей из икры стерляди и более 270 тысяч мальков сибирского осетра.

Инвестиционный проект стартовал в 2016 году, и должен завершиться в 2023-м: на предприятии намерены заняться искусственным воспроизводством нельмы. Рыбозаводчики говорят, что первый эксперимент уже был проведен, и он оказался удачным.

Не обошлось и без визита на промысел. Александр Моор осмотрел производственные мощности Тямкинского месторождения предприятия "РН-Уватнефтегаз": посетил куст скважин № 2, центральный пункт сбора нефти и испытательную химико-аналитическую лабораторию.

В портфеле активов компании - 20 лицензионных участков. За последние десять лет годовая добыча нефти на месторождениях "РН-Уватнефтегаз" выросла в десять раз - до 10,3 миллиона тонн в 2019 году. Уватский проект (а он включает в себя три связанных инфраструктурой хаба - Восточный, Протозановский и Тямкинский) - это более двух тысяч рабочих мест, несколько подрядных организаций. Не удивительно, что компания является крупнейшим налогоплательщиком Тюменской области и, разумеется, одним из главных заказчиков для тюменских промышленных и сервисных предприятий.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось как можно больше предприятий, способных качественно выполнять весь комплекс работ, которые требуются нефтегазовым компаниям. Спрос со стороны нефтяников большой. Поэтому у области есть перспективы и резервы для развития нашей экономики в этом направлении", - подчеркнул губернатор.

Между тем

Социальная сфера в районе не отстает: в правобережной части поселка Уват первого сентября заработала новая школа на 360 мест. Рядом с ней строится просторная площадь Нефтяников: здесь будет концертная сцена и арт-пространство для выставок, скейтпарк и велосипедная дорожка, летнее кафе и беседки.

На Тямкинском месторождении открылся новый вахтовый жилой комплекс, который сможет вместить 376 человек. Помимо двухместных комнат со всеми удобствами, не уступающих по качеству тем, что предлагают трехзвездочные отели, в комплексе есть столовая, медкабинет, спортзал, прачечная и даже бильярдная.