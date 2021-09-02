В Тобольске санитар и пациент психбольницы до комы избили подростка

Тобольский городской суд рассмотрит дело санитара местного психдиспансера, где осенью прошлого года один из несовершеннолетних пациентов впал в кому после систематического избиения. Причастен к этому оказался, помимо сотрудника медицинского учреждения, еще и лежавший в стационаре мужчина.

Как сообщает пресс-служба областной инстанции, взрослые издевались над подростком, который проходил обследование, с 20 октября по 16 ноября.

Они сломали ему 14 ребер, отбили почки, врачи диагностировали у пострадавшего также разрыв селезенки. Юноша впал в кому, но докторам Тобольской областной больницы №3 удалось спасти его.

Родственники обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

"В отношении второго участника преступления - пациента - уголовное дело выделено в отдельное производство", - рассказали в облсуде, уточнив, что 46-летний санитар раньше уже привлекался к уголовной ответственности: за хулиганство.