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Изнанка жизни как арьер сцены

Рецензии
    02.09.2021, 14:45
Текст:   Юлия Авакова
В рамках проекта TheatreHD состоялась российская кинопремьера экспериментальной постановки бессмертной пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта" в режиссерской обработке Саймона Годвина с целой россыпью молодых актеров (Джош О'Коннор, Джесси Бакли) и признанных мастеров сцены (Дебора Финдли, Тэмсин Грег, Эдриан Лестер). Постановка оказалась знаковой не только в силу совершенно беспрецедентного антуража и условий создания (актеры играли в театре без зрителей, а сами съемки заняли две с половиной недели), но и благодаря попытке режиссера совместить воедино действие на театральных подмостках и приемы, характерные для операторской работы в кино.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Результат такого синтеза существенно отличается как от привычных киноспектаклей, так и от золотого стандарта киносъемки театральных постановок. Если первый прием хорошо знаком зрителю еще с советских времен, то последний за истекший десяток лет стал понятным и привычным для тех, кто питает слабость к британскому драматическому театру и приобщается к его многочисленным современным достижениям, не покидая отечественные кинозалы. Режиссер сумел обратить на пользу делу катастрофическую ситуацию, в которую попали театры всего мира из-за глобальной пандемии, а также мастерски добился эффекта личного присутствия у неравнодушного наблюдателя.

Фото: kinopoisk.ru
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Впечатление, складывающееся благодаря отменной игре актеров в сочетании с комбинацией различных технических приемов на стыке театра и кино, очень противоречиво. С одной стороны, беспрецедентная иммерсивность вызывает чувство эйфории, которое оказывается столь легко достижимым, прежде всего, благодаря эмоциональному голоду по коллективным переживаниям, ставшим следствием причудливого образа жизни за последние полтора года. С другой - такая неожиданная близость к происходящему вызывает ощущение тесноты и духоты, делая практически невыносимым наблюдение за кипением страстей на экране.

Да и страсти эти выглядят совсем иначе, чем обычно. Сколько слез пролито над трогательными постановками, в которых на первый план выходит несправедливость происходящего, щемящая искренность молодости, хрупкость нежных чувств и их несовместимость с прозой жизни, трагедия неразрешимого конфликта, подсвечивающая нравоучительный посыл пьесы. Годвин сумел взглянуть на происходящее несколько иначе - происходящее отталкивает, но без провокативности, оно в существенной степени лишено романтического флера, но в полной мере сохраняет человечность. Достигнуто это, что особенно ценно, без особой изобретательности по части изобразительных средств.

Ромео и Джульетта оказываются заложниками трагедии, которая по своему масштабу одновременно и намного больше, и намного меньше их. Их исступление, их страдания, их чувства потрясают именно своей грубой витальностью, какой-то нутряной движущей силой, которые не соответствуют историко-культурному контексту, достаточно рафинированному, который обладает целым рядом внутренних условностей и сдерживающих механизмов.

Фото: Русский Репортаж
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В происходящем нет ничего вульгарного, как нет и примитивного. Наоборот, герои не знают, как справиться с теми энергиями, что пульсируют через них, попеременно пугаясь собственной хрупкости (явно сомневаясь в возможности физически и морально вынести обрушившееся на их головы) и пьянея от интенсивности проживаемого, что делает их в собственном представлении полубогами, героями-исполинами, неподвластными ходу событий, а не заложниками. У наблюдателя возникает тяжелое ощущение переполненности, в котором смешиваются разные чувства и эмоции - приличествующие моменту горечь и досада, то и дело уступающие место благоговейному трепету перед тем волшебством, которое было явлено миру, как кажется, помимо воли тех, кто вызвал движение этих энергий.

Если весь мир и сама жизнь продолжают быть в строгом соответствии с Шекспиром, театром, то Годвин в прямом и переносном смысле показал его изнанку - происходящее за кулисами, лишь изредка прорывающееся на авансцену. Совлекая покров тайны с жизни в ее экстремальных проявлениях в кульминационные моменты, он одновременно обнажает ее, придавая конфликту поистине библейские масштабы и бездонную глубину. И узреть это можно только в совершенной пустоте, той самой, что окутала на время всех нас - правда, по другую сторону сцены.

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