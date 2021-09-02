Россия с 10 сентября увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Россия с 10 сентября запускает дополнительные регулярные рейсы в ОАЭ, Финляндию и Германию. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, увеличено число регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию", - отмечается в сообщении.

Таким образом, количество рейсов на маршруте Санкт-Петербург-Дубай вырастет до семи (сейчас один рейс). В Хельсинки из Санкт-Петербурга будет теперь выполняться 14 рейсов в неделю (сейчас 7).

Кроме того, ожидаются полеты и по маршруту Калининград-Берлин с частотой 2 рейса в неделю.