Россияне смогут зарегистрироваться по месту пребывания на "Госуслугах"

В МВД России сообщили о новом цифровом сервисе на портале "Госуслуг". Cервис, который разработан МВД совместно с Минцифры, позволяет гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России.

Теперь для регистрирующихся граждан и собственников жилого помещения, которые дают согласие на такую регистрацию, больше не потребуется посещение подразделений МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний). Получить согласие собственника можно в электронном виде.

Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг" и наличие прав на это жилье, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала "Госуслуг" в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Его можно распечатать и предъявлять по требованию. Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах России.

А с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.

В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений, занимающихся вопросами миграции. Можно надеяться, что значительно сократиться количество личных визитов граждан в подразделения миграционного ведомства.

Что важно, более 90 процентов информации в интерактивных формах заполняется автоматически. Поэтому к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы.