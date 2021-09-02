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02.09.2021 12:34
Рубрика: Власть

Россияне смогут зарегистрироваться по месту пребывания на "Госуслугах"

Текст: Михаил Фалалеев
В МВД России сообщили о новом цифровом сервисе на портале "Госуслуг". Cервис, который разработан МВД совместно с Минцифры, позволяет гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Теперь для регистрирующихся граждан и собственников жилого помещения, которые дают согласие на такую регистрацию, больше не потребуется посещение подразделений МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний). Получить согласие собственника можно в электронном виде.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг" и наличие прав на это жилье, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала "Госуслуг" в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Его можно распечатать и предъявлять по требованию. Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах России.

А с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.

В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений, занимающихся вопросами миграции. Можно надеяться, что значительно сократиться количество личных визитов граждан в подразделения миграционного ведомства.

Что важно, более 90 процентов информации в интерактивных формах заполняется автоматически. Поэтому к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы.

Власть Право Личные документы Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Государственные интернет-услуги

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