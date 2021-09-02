Российский гелий восполнит дефицит на мировом рынке

По прогнозам Research and Markets, к 2025 году мировой рынок гелия достигнет 18,2 миллиарда долларов, увеличившись в среднем на 13 процентов.

При этом спрос на гелий, по оценкам аналитиков, в ближайшие три года может вырасти более чем на 20 процентов из-за пандемии и взрывного спроса на МРТ. Новые гелиевые проекты позволят России занять нишу США на глобальном рынке: за последние девять лет предложение американского газа сократилось более чем на 40 процентов.

В космической отрасли спрос на гелий будут подогревать запуск китайской орбитальной станции, амбициозные планы SpaceX и космический туризм. С 2016 по 2019 годы мировой спрос на гелий в этом секторе вырос на 9 процентов, а к 2024 году, по оценкам CREON Group, вырастет еще на 21.

Еще один потребитель гелия - электроника. Газ используют для охлаждения при производстве экранов для гаджетов. С 2016 по 2020 годы количество пользователей смартфонов в мире выросло с 3,7 миллиарда до 6,1 миллиарда человек. А К 2024 году число мобильных устройств в мире достигнет 17,7 миллиарда штук.

Мировое производство гелия, по разным оценкам, составляет около 160 миллионов кубов. На глобальном рынке лидируют США (56 процентов) и Катар (28 процентов). Доля России пока составляет только 3 процента. Но ситуация быстро меняется. В 2013 году конгресс США принял закон о рациональном использовании гелия и ограничил его изъятие из хранилища в Клиффсайде.

Исторически гелий был побочным продуктом при добыче природного газа

За девять лет предложение гелия в США снизилось более чем на 40 процентов, со 133 до 74 миллионов кубометров. Это открыло возможности для других стран-поставщиков. "Прекратив к 2023 году продажу своих запасов, США сократят присутствие на мировом рынке, по крайней мере пока в стране не начнутся разработки новых месторождений. Сегодня США и Канада рассматривают возможности производства "зеленого" гелия из неуглеводородных источников, что вряд ли превысит 10 процентов от общемирового производства в горизонте до 2025 года", - говорит Фарес Кильзие, председатель правления инвестиционной группы CREON Group.

В июне "Газпром" запустил первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность предприятие станет одним из самых больших в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия. К 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа и производить около 60 миллионов кубов гелия.

"Все меняется с началом освоения газовых месторождений Восточной Сибири, газ которых содержит от 0,15 до 1 процента гелия. Эффективность извлечения гелия зависит от его содержания в природном газе. При содержании менее 0,1 процента извлечение считается нерентабельным. У России с запуском Амурского ГПЗ появляется возможность получать большие объемы гелия, фактически побочного продукта переработки природного газа", - говорит Алексей Калачев, аналитик ФГ "ФИНАМ".

Амурский ГПЗ будет не единственной новой площадкой по производству гелия в России. Формируется газохимический кластер в Иркутской области, где также планируют производство солнечного газа. Уже в 2022 году Иркутская нефтяная компания собирается запустить первый гелиевый завод на Ярактинском месторождении, второй завод - к 2025 году. Запуск второго предприятия позволит выпускать около 15-17 миллионов литров гелия в год. Иркутская нефтяная компания станет вторым крупнейшим производителем гелия в России.

"Новые гелиевые проекты в России - отличная новость для мирового рынка, учитывая риск глобального дефицита. Фактически российские производители займут нишу, образовавшуюся после сокращения предложения в США. Внутренний российский спрос гелия не превышал 4,8 миллиона кубов в год. В 2020 году он составил 4 миллиона кубометров. Поэтому новые отечественные гелиевые проекты будут ориентированы на экспорт", - говорит Фарес Кильзие.

По мнению эксперта, Россия станет полноценным участником мирового рынка, сможет удовлетворить потребности европейских и азиатских потребителей благодаря рассредоточенным производственным мощностям и связанным с ними логистическим преимуществам. Эксперт добавил, что регуляторы планируют шаги, отвечающие интересам ключевых игроков рынка гелия.

В лицензии на добычу природного газа будут добавлены обязательства по выделению гелия. Это позволит избежать ежегодных потерь до 15 миллионов кубометров газа. В России планируют создать государственные и коммерческие запасы гелиевого концентрата, чтобы закрыть долгосрочный спрос.

Тем временем

Спрос на гелий растет во всем мире, в основном за счет взрывного роста спроса на магнитно-резонансную томографию из-за пандемии. "Продажи оборудования для МРТ с 2016 по 2019 годы в Японии, Китае и Южной Корее выросли почти на четверть и, по оценкам специалистов, еще не достигли пределов. Также гелий стали применять в сфере производства и хранения вакцин от COVID-19", - говорит Ольга Белоглазова, руководитель Энергетического центра EY, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия.