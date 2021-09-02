Российским производителям компенсируют расходы на патентование за рубежом

Российский экспортный центр объявил о начале приема заявок на получение компенсаций расходов на патентование за рубежом. По мнению представителей РЭЦ, такая мера поможет российским производителям защитить результаты интеллектуальной деятельности.

Предприниматели, работающие на экспорт, смогут компенсировать от 70% до 100% затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. Речь идет не только об изобретениях российских компаний, но также о промышленных образцах, товарных знаках, наименованиях места происхождения товара и географических указаний.

Так, затраты на оплату пошлин будут возмещены полностью, а расходы на услуги патентных поверенных - в размере 70%.

"Без наличия соответствующих документов, подтверждающих права собственности, экспортер может утратить исключительные права на свою продукцию, то есть ее смогут скопировать и законно использовать третьи лица. Зачастую затраты на патентование становятся весомым ограничением для экспортера. Именно поэтому, РЭЦ совместно с Минпромторгом России разработали специальную программу поддержки, которая позволит российским экспортерам избежать кражи объектов интеллектуальной собственности, нарастив экспорт высокотеха и IT", - отметил вице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Солодов.

Есть у программы и ограничения - предельный размер компенсации, предоставляемый одной организации в течение финансового года, составляет 15 миллионов рублей. кроме того, воспользоваться мерой поддержки могут лишь юрлица-резиденты РФ, у которых нет задолженности перед федеральным бюджетом.

Компании смогут претендовать на компенсацию уже понесенных расходов в четвертом квартале 2020 года и за 1-3 кварталы 2021 года. В 2021 году на реализацию программы выделено 60 миллионов рублей.