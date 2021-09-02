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02.09.2021 15:42
Рубрика: Экономика

Российским производителям компенсируют расходы на патентование за рубежом

Текст: Алексей Рыбин

Российский экспортный центр объявил о начале приема заявок на получение компенсаций расходов на патентование за рубежом. По мнению представителей РЭЦ, такая мера поможет российским производителям защитить результаты интеллектуальной деятельности.

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Предприниматели, работающие на экспорт, смогут компенсировать от 70% до 100% затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. Речь идет не только об изобретениях российских компаний, но также о промышленных образцах, товарных знаках, наименованиях места происхождения товара и географических указаний.

Так, затраты на оплату пошлин будут возмещены полностью, а расходы на услуги патентных поверенных - в размере 70%.

"Без наличия соответствующих документов, подтверждающих права собственности, экспортер может утратить исключительные права на свою продукцию, то есть ее смогут скопировать и законно использовать третьи лица. Зачастую затраты на патентование становятся весомым ограничением для экспортера. Именно поэтому, РЭЦ совместно с Минпромторгом России разработали специальную программу поддержки, которая позволит российским экспортерам избежать кражи объектов интеллектуальной собственности, нарастив экспорт высокотеха и IT", - отметил вице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Солодов.

Есть у программы и ограничения - предельный размер компенсации, предоставляемый одной организации в течение финансового года, составляет 15 миллионов рублей. кроме того, воспользоваться мерой поддержки могут лишь юрлица-резиденты РФ, у которых нет задолженности перед федеральным бюджетом.

Компании смогут претендовать на компенсацию уже понесенных расходов в четвертом квартале 2020 года и за 1-3 кварталы 2021 года. В 2021 году на реализацию программы выделено 60 миллионов рублей.

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