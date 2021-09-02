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02.09.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Текст: Алексей Дуэль
Зарплаты российских работников в июне по сравнению с маем выросли в среднем на 4,6%, подсчитал Росстат. Размер средней номинальной начисленной зарплаты составит 58,8 тысяч рублей. Однако среди работников разных профессий прибавка распределилась неравномерно.
Фото: : iStock Фото: : iStock
Фото: : iStock

Самый большой рост июньских зарплат относительно выплат за май отмечен в образовании. Средний доход у педагогов и преподавателей составил 61 тысячу рублей, увеличившись за месяц на 24,4%. На втором месте по прибавке денег и на первом по абсолютному значению оказались специалисты, занятые добычей нефти газа. Их доходы выросли на 15,5%, и теперь в среднем равняются 180,7 тыс. рублей в месяц. Тройку лидеров по динамике роста зарплат замыкают производители автотранспорта. За месяц они стали получать на 14,7% больше, теперь их средняя получка равно 54,3 тыс. рублей.

Фото: Istock
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На четвертом и пятом местах производители табачных изделий и специалисты по добыче полезных ископаемых. У первых прибавка составила те же 14,7%, средняя сумма в абсолютном выражении увеличилась до 125,6 тыс. рублей, а у вторых - 14,3% и 114,4 тыс. рублей соответственно.

Больше других потеряли в доходах за первый месяц лета финансисты и страховщики. Их средние зарплаты в июне сократились относительно мая на 11,7% и составили 110,7 тыс. рублей. Рыболовы недосчитались 9,9% доходов, ограничившись суммой в 108,1 тыс. рублей. В сфере транспортировки и хранения зарплаты в июне уменьшились на 8,1% до 58,6 тыс. рублей. Занятые в отрасли информации и связи сократили свои притязания на 5%, довольствовавшись средней зарплатой в 89,3 тыс. рублей, а производители химических веществ и продуктов - на 3,7% и 61 тыс. рублей соответственно.

В результате пятерка самых денежных специальностей минувшего июня выглядит так. Самая высокая средняя зарплата у нефтяников и газовиков - 180,7 тыс. рублей. Производители табачных изделий в среднем располагали доходом в 125,6 тыс. рублей в месяц, занятые добычей полезных ископаемых - 114,4 тыс рублей, финансисты и страховщики - 110,7 тыс. рублей, а рыболовы - 108,1 тыс. рублей в месяц.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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