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02.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Росстат снова недосчитался 1 млн га под пшеницей

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым

Росстат уточнил данные по посевным площадям под основными культурами по состоянию на 1 августа. Из них, в частности, следует, что площадь под зерновыми и зернобобовыми в этом году уменьшилась на 2% - с почти 48 млн га до 47 с небольшим млн га.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Под пшеницей площадь оказалась меньше прошлогодней на 2,4%: 28,7 млн га против 29,4 млн га. Площадь под озимой пшеницей составила около 15,6 млн га, то есть на 7,5% меньше, чем в прошлом году (16,9 млн га). Яровой пшеницей засеяно 13,1 млн га - на 4,5% больше, чем в прошлом году (12,6 млн га).

Ровно такие же цифры статведомство приводило и на 1 июня 2021 года (опубликовало в конце июля). В начале августа выяснилось, что у Минсельхоза данные по площадям под пшеницу на 1 млн га больше. Министерство объясняло такую разницу тем, что после 1 июня еще продолжался пересев озимых, погибших из-за непогоды. И поскольку Минсельхоз считал площади на 1 июля, тот пересев учел, поэтому общая площадь под пшеницей оказалась больше на 1 млн га. В министерстве сообщали, что совместно с Росстатом уточняют данные по площадям.

Предыдущие данные Росстата стали основанием для резкого снижения прогноза Минсельхоза США (USDA) по урожаю российской пшеницы - сразу на 12,5 млн тонн, с 85 млн до 72,5 млн тонн (без учета Крыма). Это в свою очередь привело к росту как мировых, так и внутренних цен на пшеницу.

Российские отраслевые эксперты указывали на неадекватно низкую оценку USDA. А российский Минсельхоз в середине августа подтвердил свой майский прогноз по урожаю зерна - 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн. Следующий прогноз USDA ожидается 10 сентября.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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