С 2022 года в российских аэропортах начнут внедрять биометрическую регистрацию

Пройти регистрацию на самолет в некоторых российских аэропортах можно будет без паспорта, а по биометрическим данным. Об этом на полях Восточного эконмического форума рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

"То есть, где сегодня нужно показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация", - уточнил он. По словам министра, это упростит саму процедуру регистрации на рейс.

Шадаев пояснил, что со следующего года биометрическая регистрация запускается в пилотном режиме. Несмотря на это, она будет работать полноценно, просто не по всей стране, а в нескольких аэропортах", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что Россия стала одной из первых стран, где утвержденная в прошлом году Единая биометрическая система (ЕБС) стала аналогом паспорта.