Samsung представила новую камеру для смартфонов

Samsung анонсировала новый сенсор для смартфонов с разрешением 200 Мп. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Вместе с сенсором появилась новая технология, позволяющая захватывать больше света. Она получила название ChameleonCell, и у нее два режима работы - в первом случае разрешение снижается в четыре раза, до 50 Мп, а во втором - в 16 раз, до 12,5 Мп. Но при это размер пикселей увеличивается до 1,28 мкм в первом случае и 2,65 мкм во втором. Благодаря этому снимки получаются намного более четкими, чем у существующих модулей.

Из-за нового сенсора увеличится разрешение видео, которое может снимать смартфон - пользователи смогут писать видео в разрешении вплоть до 8к с частотой 30 кадров в секунду и 4K 120 кадров в секунду.

Напомним, что южнокорейцы показали прототип смартфона с 200 Мп камерой еще в марте этого года. Вполне вероятно, что дебют новой камеры состоится уже в Galaxy S22, выход которого ожидается в январе будущего года.