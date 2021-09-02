"Сатирикон" открывает новый сезон спектаклем "Всем, кого касается"

Главный вопрос, который интересовал всех собравшихся на традиционный сбор труппы, когда же наконец "Сатирикон" вернется в свой дом. Художественный руководитель театра Константин Райкин не стал затягивать интригу и объявил: "В 2023 мы откроем здание нашего театра закончится и вернемся домой".

"Два дня назад я получил звонок, не мной сынициированный, от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая еще раз подтвердила, что в 2023 году мы въедем в наше здание", - сообщил Райкин.

Новость была встречена громкими аплодисментами. Слишком долго театр вынужден скитаться по разным сценам и театральным площадкам. Историческое здание "Сатирикона" закрыли на реконструкцию еще в июле 2015 года, с тех пор сроки окончания работ постоянно сдвигались. Но теперь, уверен худрук, все всерьез, дата назначена.

"2023 год уже скоро, однако не так близко, как хотелось бы. Нам предстоит еще два сезона работать в качестве скитальцев", - продолжает Райкин.

Кочевой образ жизни дается непросто. И главная проблема в том, что труппа не может играть спектакли так часто, как хотелось бы. Между показами может пройти месяц, а то и полгода. "Мы, фактически, перед каждым спектаклем вынуждены репетировать заново. Репетиции - это, конечно, хорошо, но можно зарепетироваться и убить спектакль. Полтора месяца перерыва - это разрушительно для спектакля, и мы должны этому противостоять", - предупреждает худрук.

К счастью, у "Сатирикона" очень талантливая, творческая и добросовестная команда, которой Райкин очень гордится. С такой командой легко строить даже самые смелые планы.

10 сентября "Сатирикон" сыграет первую премьеру сезона - спектакль "Это всё она" по пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова в постановке Елены Бутенко-Райкиной.

Звание самой долгожданной премьеры сезона уже получил спектакль "Ревизор", который ставит давний друг театра режиссер Юрий Бутусов. Если все пойдет по плану, постановку представят зрителям в декабре.

Сам Константин Райкин готовится поставить "Грозу" по пьесе Александра Островского. Художниками постановки станут Дмитрий Разумов и Варвара Авдюшко. На главную роль Катерины приглашена только что принятая в "Сатирикон" выпускница Райкина Мария Золотухина. В масштабном музыкальном спектакле будет занято около тридцати артистов труппы. Премьера состоится в марте 2022 года.

К репетициям на большой сцене скоро приступит и режиссер Надя Кубайлат. Она предложила театру пьесу Бертольда Брехта, написанную в соавторстве с Лионом Фейхтвангером "Сны Симоны Машар".

"Продолжается наша режиссерская лаборатория "Дебюты". Трое выпускников ГИТИСа мастерской Сергея Женовача готовят три постановки вместе с актерами театра", - рассказывает Райкин.

Мурат Абулкатинов рискнул взяться за шекспировскую "Двенадцатую ночь", Александр Локтионов ищет вдохновения в рассказе Антона Чехова "Дама с собачкой", а Георгий Мнацаканов готовит сцены по произведениям Даниила Хармса.

Райкин убежден, что театр - это дело молодых, поэтому всегда готов к экспериментам с молодыми режиссерами и доверяет главные роли молодым актерам, только поступившим в труппу театра.

Директор театра Владимир Казаченко рассказал о предстоящих гастролях. Уже в октябре "Сатирикон" поедет в Эстонию. В рамках фестиваля "Золотая Маска" театр покажет спектакли "Шутники" в Таллине и "Своим голосом" в Кохтла-Ярве.

"Как говорит Константин Райкин, у нас театр высокой позитивной энергии. И я желаю всем нам, чтобы с этой энергией мы прожили этот новый сезон новых перемен и большой работы", - отметил Казаченко.

Свой первый спектакль в новом 83-м сезоне "Сатирикон" покажет уже 2 сентября. Вечером на сцене "Планеты КВН" зрители увидят постановку Константина Райкина "Всем, кого касается" по пьесе Даны Сидерос. Сразу по окончании состоится совместный public talk "Сатирикона" и Государственного литературного музея на тему: "Новая этика: тема буллинга глазами искусства".