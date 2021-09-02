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02.09.2021 13:53
Рубрика: Власть

Сенаторы установили случаи давления извне на правоохранителей перед выборами

Текст: Дмитрий Гончарук

Во временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России установили случаи давления извне на правоохранительную систему. Об этом сообщил в четверг глава рабочей группы комиссии Владимир Джабаров.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Помимо попыток вмешательства в электоральный суверенитет, комиссией были установлены случаи попыток давления на российскую судебную и правоохранительные системы, подстрекательства к противоправным акциям, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности официальными лицами стран Запада и другие формы дестабилизации общественно-политической ситуации в России", - сказал Джабаров на "круглом столе" под эгидой комиссии.

По оценке сенатора, с начала избирательной кампании страны НАТО их союзники усилили антироссийскую пропаганду, которая основана на распространении фейковых новостей о выборах. Также активизировались информационные атаки на российское законодательство, Центризбирком и электронную систему голосования.

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