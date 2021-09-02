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Рубрика: Происшествия

Школьницу из Петербурга задержали на границе с Финляндией

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8551)
Необычный способ прогулять начало учебного года придумала 16-летняя жительница Санкт-Петербурга. Вчера школьница попыталась сбежать в Финляндию.

Накануне десятиклассница отправилась гулять с новой подружкой, с которой познакомилась в интернете, потом позвонила маме и сообщила, что останется у этой девушки ночевать. Родителей такой расклад не устроил, новую знакомую дочери они не знали. Поэтому мама велела школьнице возвращаться. Та ничего определенного не ответила, но домой ночевать не пришла.

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Встревоженные родители пошли в полицию сообщать о пропаже ребенка. Но ориентировки на улицах города так и не появились - девушка нашлась в течение пары часов. Родителям позвонили пограничники, которые рассказали, что их дочь приехала с подружкой на такси в пункт пропуска и попыталась попасть в Финляндию.

Между тем граница со страной Суоми с весны 2020 года закрыта. Дата ее открытия неоднократно сдвигалась, и представители правительства Финляндии заявляют, что туристов из России в свою страну не будут пускать до 19 сентября. Въехать в нее можно только при наличии каких-либо крайне важных обстоятельств - к примеру, для воссоединения с семьей или лечения.

Когда на пункт пропуска прибывают взрослые, по каким-то причинам не знающие, что граница с Финляндией временно закрыта, их просто разворачивают на границе и предлагают читать новости. Ну а школьницу, поскольку она несовершеннолетняя, просто задержали и передали родителям.

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