Школьницу из Петербурга задержали на границе с Финляндией

Необычный способ прогулять начало учебного года придумала 16-летняя жительница Санкт-Петербурга. Вчера школьница попыталась сбежать в Финляндию.

Накануне десятиклассница отправилась гулять с новой подружкой, с которой познакомилась в интернете, потом позвонила маме и сообщила, что останется у этой девушки ночевать. Родителей такой расклад не устроил, новую знакомую дочери они не знали. Поэтому мама велела школьнице возвращаться. Та ничего определенного не ответила, но домой ночевать не пришла.

Встревоженные родители пошли в полицию сообщать о пропаже ребенка. Но ориентировки на улицах города так и не появились - девушка нашлась в течение пары часов. Родителям позвонили пограничники, которые рассказали, что их дочь приехала с подружкой на такси в пункт пропуска и попыталась попасть в Финляндию.

Между тем граница со страной Суоми с весны 2020 года закрыта. Дата ее открытия неоднократно сдвигалась, и представители правительства Финляндии заявляют, что туристов из России в свою страну не будут пускать до 19 сентября. Въехать в нее можно только при наличии каких-либо крайне важных обстоятельств - к примеру, для воссоединения с семьей или лечения.

Когда на пункт пропуска прибывают взрослые, по каким-то причинам не знающие, что граница с Финляндией временно закрыта, их просто разворачивают на границе и предлагают читать новости. Ну а школьницу, поскольку она несовершеннолетняя, просто задержали и передали родителям.