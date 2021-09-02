Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу

Еще одна фондовая биржа появится в Китае. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, власти страны намереваются открыть ее в Пекине.

- Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг и создадим Пекинскую фондовую биржу, - цитирует РИА Новости слова Си Цзиньпина. О таком намерении он заявил на открытии Китайской международной ярмарки торговли услугами.

Отметим, что в настоящее время в регионе располагаются три основные фондовые биржи - в Шанхае, Шэньчжэне, а также в Гонконге.