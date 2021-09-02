Ситуация в афганском Панджшере остается напряженной

Ситуация в афганской провинции Панджшер, единственной не подконтрольной талибам, остается напряженной. Как передает РИА Новости, и силы сопротивления, и движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о произошедших ночью столкновениях.

По заверению Фронта сопротивления, в Панджшерской долине были убиты 350 талибов. "Силы сопротивления показали, что способны защищать свои позиции. Но это будет не только оборона Панджшера, позже война распространится на другие направления", - заявил ТАСС представитель этих сил.

"Талибан" в свою очередь проинформировал о захвате 11 КПП и гибели 34 бойцов сопротивления. "Мы достигли главной дороги Панджшера и захватили район Шиталь. Пострадали всего два наших бойца", - цитирует РИА Новости представителя движения.

В то же время поступают сообщения о присоединении террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) к "Талибану". Как утверждается, они объединились, чтобы бороться с силами сопротивления в провинции Панджшер.