Новости

Московские игрушки стала закупать Европа 14:11
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Атомная подлодка вошла в Беломорканал 14:07
Ситуация в афганском Панджшере остается напряженной 14:05
Песков: Важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов 13:57
Сенаторы установили случаи давления извне на правоохранителей перед выборами 13:53
Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках 13:49
В комиссии Совфеда ждут новых провокаций перед выборами 13:43
Климов: Аргументы некоторых кандидатов совпадают с риторикой оппонентов РФ 13:39
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32
Посвященная 10-летию СКР океанская эстафета завершилась во Владивостоке 13:28
Федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму начнутся 6 сентября 13:24
Замминистра транспорта: Беспилотные суда запустят к 2024 году 13:22
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке 13:21
В Минске высоко оценили совместные учения "Боевое содружество" 13:21
С 2022 года в российских аэропортах начнут внедрять биометрическую регистрацию 13:19
Путин поручил автоматически субсидировать льготные авиаперевозки в ДФО 13:15
Начальник Генштаба проверил готовность войск к учениям "Запад-2021" 13:13
В Москве воссоздан один из самых популярных садов "Цветочного джема" 13:10
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник" 13:06
Юристы оценили защищенность и прозрачность онлайн-голосования 12:56
Константин Эрнст рассказал о сериале "Вертинский" 12:53
Росрыболовство прогнозирует снижение цен на красную рыбу и красную икру 12:52
Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 14:05
Рубрика: В мире

Ситуация в афганском Панджшере остается напряженной

Текст: Юрий Когалов

Ситуация в афганской провинции Панджшер, единственной не подконтрольной талибам, остается напряженной. Как передает РИА Новости, и силы сопротивления, и движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о произошедших ночью столкновениях.

Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
Талибы рассказали, по каким критериям они будут создавать правительство

По заверению Фронта сопротивления, в Панджшерской долине были убиты 350 талибов. "Силы сопротивления показали, что способны защищать свои позиции. Но это будет не только оборона Панджшера, позже война распространится на другие направления", - заявил ТАСС представитель этих сил.

"Талибан" в свою очередь проинформировал о захвате 11 КПП и гибели 34 бойцов сопротивления. "Мы достигли главной дороги Панджшера и захватили район Шиталь. Пострадали всего два наших бойца", - цитирует РИА Новости представителя движения.

В то же время поступают сообщения о присоединении террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) к "Талибану". Как утверждается, они объединились, чтобы бороться с силами сопротивления в провинции Панджшер.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке
Песков: США и Украина дружат против России
Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире