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02.09.2021 19:30
Рубрика: В мире

Сотрудникам японской компании запретили курить на работе даже удаленно

Текст: Александр Ленин ("Российская газета", Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Сотрудникам японской корпорации Nomura Holdings запретят курить в рабочее время. Нововведение затронет в том числе и персонал, который находится на удаленке. Представитель компании Ёситака Оцу пояснил, что ужесточение вступит в силу уже с октября. При этом штат Nomura Holdings в курсе происходящего, так как накануне получил соответствующее извещение по электронной почте.

Руководство бизнес-гиганта из Страны восходящего солнца распорядилось до конца декабря закрыть все курилки в офисах своих филиалов.

Начальство рассчитывает на сознательность и дисциплинированность подчиненных и не планирует выявлять нарушителей новых правил. По всей видимости организовать тотальный контроль за всеми представителями компании является крайне трудоемкой задачей. В настоящий момент в Nomura Holdings отмечают, что пока также не собираются вводить штрафные санкции в отношении несознательных работников. Мера нацелена на профилактику пассивного курения, а также продиктована исключительно заботой о здоровье персонала.

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В японской корпорации намерены снизить долю курильщиков среди персонала до 12 процентов к 2025 году. Задача довольно амбициозная, так как, по официальной статистике, в марте прошлого года пятая часть работников Nomura Holdings имела пристрастие к табачным изделиям. Интересно, что в компании Nomura также рекомендуют своим работникам, которые любят постоять с сигареткой во время обеденного перерыва, воздержаться от возвращения в офис в течение 45 минут после последней затяжки.

Такая мера, считают в холдинге, способна уберечь некурящих людей от вредного воздействия никотина. Кстати, на японских островах местный бизнес уже несколько лет назад взял курс на стимулирование своих сотрудников к отказу от курения. К примеру, в апреле прошлого года запрет на использование табачных изделий ввели в одном из подразделений SoftBank Group Corp.

Там заявили, что таким образом проявляют заботу не только о работниках, но и о клиентах.

В свою очередь производитель продуктов питания Ajinomoto Co еще в 2019 году запретил курение своим работникам на удаленке. Но и там пока не смогли придумать эффективных способов по выявлению нарушителей.

А как у нас?

В России курение на рабочих местах уже давно запрещено, поэтому перенять опыт японских коллег нам будет затруднительно, считает руководитель группы консультантов международной кадровой компании Ancor Елена Евстюхина.

Фото: iStock
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"Ограничение перерывов на курение в российских компаниях скорее говорят о воле собственника контролировать рабочий график сотрудников, чем о заботе по поводу их здоровья, - считает она. - При найме на должность, которая не требует идеальной спортивной формы или постоянного нахождения на рабочем месте, курение не рассматривается как критерий отбора".

Курящие люди часто делают перерывы в работе, что снижает их производительность, считают в Ассоциации частных агентств занятости. В то же время многое зависит от коллектива, полагает директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Services Жанна Волкова. Если никто из коллег не курит, то запах табака, исходящий от сотрудника, может раздражать окружающих. С другой стороны, возможность неформально поговорить в курилке, в том числе обсудить рабочие вопросы, часто приносит не меньшие плоды, чем формальное совещание.

При этом курит ли человек, работающий удаленно, или нет, остается только его собственным делом, считают эксперты.

Подготовил Алексей Дуэль

В мире Восточная Азия Япония Борьба с курением

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