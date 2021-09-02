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02.09.2021 03:10
Рубрика: Общество

Свидетельства о смерти будут выдаваться в электронном виде

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
С 1 сентября медицинское свидетельство о смерти можно получить не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Об этом говорится в опубликованном приказе минздрава.

"При формировании медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа согласие получателя оформляется в виде документа на бумажном носителе, составленного в простой письменной форме, подписанного получателем и медработником медорганизации, либо формируется в виде документа в электронной форме с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", - поясняется в документе.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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До последнего времени родственники умершего получали только бумажные свидетельства о смерти. Их нужно предоставить в органы ЗАГС, где делается отметка, что человек умер. Свидетельство в ЗАГС могут передавать и агенты при организации похорон. Но это платная услуга.

Родственникам на руки выдают уже справку о смерти человека. Это очень важный документ: справка потребуется для того, чтобы, например, получить пособие на погребение, не полученную умершим пенсию, при операциях с недвижимостью.

"Теперь орган здравоохранения сможет сам сформировать документ с указанием медицинских причин смерти и направить его в ЗАГС. Это может сократить время ожидания такого документа, избавит родственников умершего от необходимости визита в медицинское учреждение", - отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

С введением электронного свидетельства не нужно будет обращаться в ЗАГС за регистрацией факта смерти

Справка о смерти будет доступна на портале госуслуг, где теперь доступен раздел "Утрата близкого человека". Там есть пошаговая инструкция о том, как действовать при наступлении печального события в семье, и какие полагаются выплаты.

Общество Семья и дети Правительство Минздрав Государственные интернет-услуги

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