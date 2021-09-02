Таксистов и водителей наземного транспорта хотят строже наказывать за пьянство

Правозащитники сочли несправедливым, что наказания для таксистов, а также водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток, пойманных пьяными за рулем, ничем не отличается от санкций для водителей личного транспорта. По их словам, нетрезвый водитель общественного транспорта или такси создает прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в часть 1 статьи 264.1 УК РФ в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трех лет", - говорится в обращении руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву (цитата по RT).

Сейчас часть 1 статьи 264.1 УК РФ применяется только в отношении водителей, которые раньше уже привлекались к административной ответственности за вождение в пьяном виде и которые попались на этом правонарушении снова. Наказание предполагает лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо обязательными или принудительными работами либо лишение свободы на срок до двух лет.