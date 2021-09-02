Талибы за четыре последних дня потеряли в Панджшере 350 человек

Силы движения "Талибан" (запрещено в РФ), ведущие бои с укрепившимися в районе Панджшерского ущелья к северу от Кабула силами сопротивления во главе с Ахмадом Шахом Масудом-младшим, потеряли за последние четыре дня 350 человек убитыми, 287 ранеными и еще 35 талибов сдалось в плен. Об этом сообщает Twitter Фронта национального сопротивления Афганистана.

Между тем талибы в своих соцсетях заявляют, что "минувшей ночью муджахиды захватили более 10 постов масудовцев". Также они демонстрируют видео со множеством военной техники (преимущественно взятой после ухода из Афганистана американцев), направляющейся к месту боев с отрядами сопротивления. По некоторым сведениям, талибы также используют один из захваченных вертолетов для боевых действий в Панджшере.

Днем ранее, как сообщил афганский телеканал Tolo News, талибы заявили, что переговоры с силами Масуда не увенчались успехом. Однако, подчеркнул один из лидеров "Талибана" Амир Хан Муттаки, талибы по-прежнему хотят решить проблему мирным путем.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 2 сентября, что Москва надеется на мирное решение проблемы Панджшера. Также министр отметил, что Россия не планирует быть посредником в переговорах между талибами и другими политическими силами в Афганистане.