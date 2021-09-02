Терапевт рассказала, когда не следует пить чай и кофе

Кофе и чай - обладают тонизирующими свойствами. Употребление этих напитков снижает риск развития рака печени и полости рта, сахарного диабета II типа, инфаркта миокарда, желчекаменной болезни и старческой деменции. Однако в некоторых случаях медики советуют воздержаться от употребления кофе или чая.

Как сообщила KP.Ru доктор медицинских наук, заслуженный врач России Оксана Драпкина, содержание кофеина в равных порциях свежеприготовленного зернового кофе или свежезаваренного листового чая не слишком отличается. 150 мл кофе может содержать от 40 до 180 мг кофеина, а такое же количество чая - от 30 до 120. В среднем избыточным количеством считается больше 4-5 чашек кофе или чая в сутки.

От напитков лучше отказаться гипертоникам, так как чай и кофе повышают артериальное давление. Не рекомендуется также запивать ими лекарства.

Чай или кофе не помогут справиться с похмельем. Кофеинсодержащие напитки увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и имеют мочегонный эффект, за счет чего усиливают обезвоживание. А именно оно является одной из причин плохого самочувствия при абстиненции.

И конечно не следует чаевничать или пить кофе перед сном. Кофеин может не только мешать заснуть, но и менять качество сна, делая его неглубоким.