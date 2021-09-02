Новости

Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 18:29
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 18:19
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 18:17
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 18:16
Домашний арест Медведчуку продлили до 31 октября 18:00
Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи 17:59
Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных 17:55
Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС 17:53
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности 17:41
Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР 17:22
Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России 17:21
WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
Вратарь Крицюк перешел в "Зенит" 16:27
Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу 16:26
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 16:18
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Тепло вернется в Москву на следующей неделе 15:54
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается 15:48
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 17:55
Рубрика: В мире

Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных

Текст: Юрий Ершов

Близится 20-я годовщина со дня масштабных терактов, устроенных в США террористами Аль Каиды 11 сентября 2001 года. Накануне этой трагической даты один из сотрудников лагеря Гуантанамо, где содержатся исламисты, якобы причастные к тем злодеяниям, признался: "То, как я обращался с узниками, иначе как пыткой не назовешь. На сто процентов. Вне всяких сомнений".

Что может случиться с базой Гуантанамо после вывода войск США из Афганистана

Об этом сообщили журналисты канала NDR и еженедельника "Zeit". Бывший военнослужащий армии США (в СМИ его называют мистер Х) рассказал о применявшихся к узникам пытках. В частности, к Мохамеду Ульд Слахи. Этого выходца из Мавритании американские спецслужбы подозревали в том, что именно он завербовал несколько пилотов-смертников для нападений в Нью-Йорке и Пенсильвании.

По словам собеседника журналистов, он заставлял заключенного часами стоять в полусогнутом состоянии, оглушал раздирающей слух музыкой, ввергал его то в холод, обливая ледяной водой, то в жар, угрожал физической расправой. 

Мистер Х был одним из участников так называемой "команды специальных проектов", которую сформировали в 2003 году. Главная ее задача заключалась в том, чтобы выбить из заключенных, в том числе и из Слахи, показания, которые, по мнению спецслужб США, в той или иной степени могли бы помочь им предотвратить новые нападения. Однако, несмотря на мучения, Слахи своей вины не признавал. Тем не менее он провел с Гуантанамо 14 лет без предъявления каких-либо обвинений и лишь в 2016-м его освободили. Сейчас он проживает на родине в Мавритании.

Любопытно, что журналисты подготовили сюрприз для мистера Х и ныне 51-летнего Слахи - они связали их виде и присутствовали при разговоре. "Я продолжаю считать вас врагом Соединенных Штатов, но то, что мы творили с вами, было откровенно несправедливо, такого не заслуживает никто", - сказал Х, а корреспондентам добавил: "Я ненавижу страну, которая сделала из меня монстра". Слахи, в свою очередь, ответил просто: "Я прощаю вас, как и всех тех, кто причинил мне боль".

В мире США

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире