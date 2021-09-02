Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных

Близится 20-я годовщина со дня масштабных терактов, устроенных в США террористами Аль Каиды 11 сентября 2001 года. Накануне этой трагической даты один из сотрудников лагеря Гуантанамо, где содержатся исламисты, якобы причастные к тем злодеяниям, признался: "То, как я обращался с узниками, иначе как пыткой не назовешь. На сто процентов. Вне всяких сомнений".

Об этом сообщили журналисты канала NDR и еженедельника "Zeit". Бывший военнослужащий армии США (в СМИ его называют мистер Х) рассказал о применявшихся к узникам пытках. В частности, к Мохамеду Ульд Слахи. Этого выходца из Мавритании американские спецслужбы подозревали в том, что именно он завербовал несколько пилотов-смертников для нападений в Нью-Йорке и Пенсильвании.

По словам собеседника журналистов, он заставлял заключенного часами стоять в полусогнутом состоянии, оглушал раздирающей слух музыкой, ввергал его то в холод, обливая ледяной водой, то в жар, угрожал физической расправой.

Мистер Х был одним из участников так называемой "команды специальных проектов", которую сформировали в 2003 году. Главная ее задача заключалась в том, чтобы выбить из заключенных, в том числе и из Слахи, показания, которые, по мнению спецслужб США, в той или иной степени могли бы помочь им предотвратить новые нападения. Однако, несмотря на мучения, Слахи своей вины не признавал. Тем не менее он провел с Гуантанамо 14 лет без предъявления каких-либо обвинений и лишь в 2016-м его освободили. Сейчас он проживает на родине в Мавритании.

Любопытно, что журналисты подготовили сюрприз для мистера Х и ныне 51-летнего Слахи - они связали их виде и присутствовали при разговоре. "Я продолжаю считать вас врагом Соединенных Штатов, но то, что мы творили с вами, было откровенно несправедливо, такого не заслуживает никто", - сказал Х, а корреспондентам добавил: "Я ненавижу страну, которая сделала из меня монстра". Слахи, в свою очередь, ответил просто: "Я прощаю вас, как и всех тех, кто причинил мне боль".