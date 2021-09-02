Twitter будет бороться с травлей пользователей

Социальная сеть Twitter экспериментирует с новыми функциями, связанными с безопасностью пользователей. Недавно компания приступила к тестированию "Безопасного режима" - так называется новая настройка учетной записи, позволяющая автоматически блокировать пользователей, которые занимаются травлей в сети, пишет Engadget.

Если данный параметр включен в настройках учетной записи, то социальная сеть будет автоматически скрывать аккаунты пользователей, которые вас оскорбляют и унижают. В соцсети утверждают, что система спроектирована таким образом, что будет игнорировать тех, на кого вы подписаны, кого хорошо знаете и часто общаетесь.

"Безопасный режим" - функция, которая временно блокирует учетные записи на семь дней за использование нецензурной лексики или за харрасмент, а также отправку повторяющихся сообщений, говорится в блоге соцсети.

"Когда функция включена в настройках аккаунта, наши системы будут оценивать вероятность негативного взаимодействия, учитывая как содержание твита, так и историю взаимоотношений между автором твита и отвечающим на него человеком", - подчеркивает компания.

Ранее Twitter уже предпринимал шаги для решения данной проблемы, но "Безопасный режим" стал более совершенной функцией. Вместо того чтобы вручную блокировать определенных пользователей, алгоритмы системы будут "отлавливать" оскорбительные сообщения еще до того момента, как их заметит тот, кому они адресованы.

В компании утверждают, что алгоритм находится на ранней стадии тестирования, поэтому вероятны ошибки. Также пользователи могут вручную просматривать оскорбительные сообщения и учетные записи, которые были удалены "Безопасным режимом".

"Сейчас формируется тренд на экологичность отношений, в том числе в сети, поэтому такой разворот объясним, - говорит Евгения Лампадова, генеральный директор коммуникационного агентства "ЛАМПА". - В частности, мы сейчас наблюдаем регулярные обращения к Павлу Дурову с просьбой блокировки каналов (в Telegram), разжигающих ненависть в адрес то одних, то других лиц. И пока Павел молчит, вслед за Twitter блокировать за травлю, следуя тренду, могут начать в Facebook и Instagram".