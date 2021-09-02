В Афганистане названы глава государства и основные министры

В Афганистане новая власть, представленная движением "Талибан" (запрещено в РФ), в ускоренном темпе формирует правительство. Пока талибы назвали четырех человек, которые войдут в руководство. Так, верховным правителем Афганистана станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Ему 60 лет, он происходит из бедной пуштунской семьи сельского имама в провинции Кандагар. В 1979 году после начала Афганской войны Ахундзада вместе с семьей бежал в Пакистан и поселился в городе Кветта, который был базой движения "Талибан".

Сегодня уже понятно, что все ключевые посты в будущем правительстве Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) оставит себе. Фото: Reuters

Там он учился в духовной школе-медресе. В 1980-х Ахундзада вернулся в Афганистан и воевал с советскими войсками. В 1994 году присоединился к талибам. В 1996 году после захвата талибами Кабула вошел в состав Департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока, но из-за разногласий с руководством движения вскоре уехал в Кандагар. После прихода американцев в 2001 году стал одним из советников тогдашнего лидера "Талибана" муллы Омара. Среди бойцов движения Ахундзада был известен больше как духовный наставник.

В частности, по его инициативе были созданы комиссии из правоверных мусульман, имеющие право расследовать проступки полевых командиров движения. В мае 2016 года Ахундзада был назначен главой "Талибана". Ахундзада известен своими строгими религиозными устоями. Он пережил два покушения, в ходе одного из них в 2019 году погибли его брат и отец. Его младший сын погиб в 2017 году, подорвав себя на базе афганской армии в провинции Гильменд. По некоторым сведениям, Ахундзада знал и одобрял намерение сына стать смертником.

Мулла Абдул Гани Барадар стал министром иностранных дел Афганистана. Ему 53 года, и он один из основателей "Талибана". Происходит из пуштунской семьи племени дуррани, одного из самых влиятельных в Афганистане, из того же клана попалзай, что и бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Воевал с советскими войсками, занимал ряд высоких военных постов у талибов (Интерпол называл его министром обороны "Талибана").

В 2010 году был арестован пакистанской разведкой и до 2018 года находился в пакистанской тюрьме. В 2019 году стал заместителем верховного лидера "Талибана" и главой политбюро движения в Катаре. В этом качестве возглавлял зарубежные делегации политбюро в Россию, Иран, Узбекистан, Китай и другие страны. В феврале 2020 года подписал от лица "Талибана" Дохинское соглашение о выводе американских войск из Афганистана. Западные спецслужбы характеризуют Барадара как "старомодного главу пуштунского племени" и человека, склонного к достижению консенсуса.

МВД Афганистана возглавит Халил Ахмед Хаккани. В 2011 году США объявили награду за его голову в размере 5 миллионов долларов

Мулла Мохаммад Якуб (30 или 31 год), старший сын основателя "Талибана" муллы Омара, назначен на пост министра обороны. Получил образование в нескольких медресе в пакистанском Карачи. Является одним из заместителей верховного лидера "Талибана". Считается сторонником умеренного курса, выступавшего за прекращение боевых действий против афганской армии. Как сказано о Якубе в американском досье, это "проницательный и эгоцентричный молодой человек, обладающий определенным статусом в движении". При этом ему иногда ставят в упрек, что он вырос за пределами Афганистана и не особо сведущ в местных реалиях.

Министерство внутренних дел Афганистана возглавит Халил Ахмед Хаккани (55 лет). В 2011 году США объявили награду за его голову в размере 5 миллионов долларов. Занимался международным сбором средств для помощи "Талибану". Сразу после входа талибов в Кабул в августе Хаккани стал ответственным за безопасность афганской столицы.

Будущий глава МИД Афганистана воевал с советскими войсками. В прошлом Интерпол называл его министром обороны "Талибана"

Считается сторонником жестких шариатских норм, включающих не только запрет на алкоголь или свинину, но и на занятия многими видами творчества, например, живописью или фотографией. Также ходят слухи, что Хаккани не приветствует развлечения вроде посещения кинотеатров и даже разведения голубей. При этом он заявил после службы в центральной мечети Кабула после входа талибов в город: "Мы обеспечим безопасность, затем мы наладим экономику, торговлю, образование для мужчин и женщин. Никакой дискриминации не будет".