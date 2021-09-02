Новости

Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается 15:48
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
В Подмосковье ввели новую меру поддержки для детей-инвалидов 15:44
В ЕР предложили переход школ на российское ПО и общие тарифы 15:42
Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры 15:35
Twitter будет бороться с травлей пользователей 15:33
Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов в районе Марьино 15:31
Число льготных авиамаршрутов на Дальнем Востоке могут удвоить 15:26
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
"Газпром" определил сроки полной газификации России 15:23
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Кимоно и рентгеновские снимки: Какие вещи забывали пассажиры аэроэкспрессов 15:20
Путин поручил обсудить возможность отмены НДС при ремонте судов 15:15
Ученые выяснили, как вакцинация снижает риск длительного COVID-19 14:57
Наших миротворцев в Карабахе ревакцинируют от COVID-19 14:56
Радиус применения БПЛА "Орион-Э" расширят спутниковой связью 14:50
В Испании задержали сбежавшего из России криминального авторитета 14:49
Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды 14:47
Роспотребнадзор предложил отменить карантин для туристов из Великобритании 14:46
В Австрии призывают к бойкоту бассейна за устройство женской зоны 14:41
На Волгоградском проспекте отменили реверсивную полосу 14:40
Талибы за четыре последних дня потеряли в Панджшере 350 человек 14:29
Вышел трейлер первого сериала "Квартета И" "В Бореньке чего-то нет" 14:24
"Зенит" обратился в РФС и УЕФА по поводу матча ЛЧ против "Челси" 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 15:42
Рубрика: Власть

В ЕР предложили переход школ на российское ПО и общие тарифы

Текст: Татьяна Замахина

Партия "Единая Россия" предлагает ряд мер по поддержке IT-отрасли и развитию этого сектора в стране. Эта тема обсуждалась в рамках совместного совещания представителей партии и правительства РФ.

Фото: Сергей Михеев
В алтайской школе появился долгожданный интернет

В частности, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил распространить единые подходы к интернет-тарифам для школ в регионах. По его данным, сегодня региональный тариф может превышать федеральный в 8-10 раз. Депутат подчеркнул, что при установлении единых подходов к формированию цен на доступ в интернет для образовательных учреждений надо отталкиваться именно от федеральных тарифов.

Еще одна проблемная тема - во всех школах сейчас доминирует иностранное программное обеспечение, заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Партия предлагает использовать отечественные операционные системы, программное обеспечение, мессенджеры, электронную почту, видео-конференц-связь. "И университеты, чтобы ими попользовались", - добавила Шмелева. По ее словам, есть качественные и надежные российские решения.

Для создания и внедрения нового российского ПО необходимы стимулы. На это направлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли, который включает и стимулирование использования отечественного ПО (в том числе и за рубежом). Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Еще один участник совещания - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - заверил, что готов рекомендовать правительству утвердить второй пакет мер поддержки IT-отрасли. А затем правительство при помощи партии организует мониторинг их реализации. Как добавил глава Минцифры Максут Шадаев, новый пакет направлен на повышение темпов внедрения цифровых технологий.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Минтруд: Единовременные выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Песков: США и Украина дружат против России
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией