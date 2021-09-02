В ЕР предложили переход школ на российское ПО и общие тарифы

Партия "Единая Россия" предлагает ряд мер по поддержке IT-отрасли и развитию этого сектора в стране. Эта тема обсуждалась в рамках совместного совещания представителей партии и правительства РФ.

В частности, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил распространить единые подходы к интернет-тарифам для школ в регионах. По его данным, сегодня региональный тариф может превышать федеральный в 8-10 раз. Депутат подчеркнул, что при установлении единых подходов к формированию цен на доступ в интернет для образовательных учреждений надо отталкиваться именно от федеральных тарифов.

Еще одна проблемная тема - во всех школах сейчас доминирует иностранное программное обеспечение, заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Партия предлагает использовать отечественные операционные системы, программное обеспечение, мессенджеры, электронную почту, видео-конференц-связь. "И университеты, чтобы ими попользовались", - добавила Шмелева. По ее словам, есть качественные и надежные российские решения.

Для создания и внедрения нового российского ПО необходимы стимулы. На это направлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли, который включает и стимулирование использования отечественного ПО (в том числе и за рубежом). Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Еще один участник совещания - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - заверил, что готов рекомендовать правительству утвердить второй пакет мер поддержки IT-отрасли. А затем правительство при помощи партии организует мониторинг их реализации. Как добавил глава Минцифры Максут Шадаев, новый пакет направлен на повышение темпов внедрения цифровых технологий.