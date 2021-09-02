В галерее Александра Шилова открылась выставка новых работ художника

Более 1500 картин живописи и графики, безвозмездно подаренных отечеству, находятся сегодня в коллекции Галереи народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова. И это собрание портретов, пейзажей, натюрмортов скоро пополнится: в Каминном зале галереи на Знаменке, в преддверии Дня города, открылась выставка работ, созданных художником за последний год.

Большую часть пандемийного года Александр Шилов провел на даче в Уборахи получил возможность больше заниматься творчеством.

...На выставке много портретов - главного жанра в творческой работе Шилова. В его мастерской в этом году бывали самые разные люди, и шиловский подход к своим героям вновь дает зрителю возможность задуматься над жизненными историями людей.

Волкова Т.С., как она названа на этикетке картины, всю жизнь работала резчицей стекла на заводе в Гусь-Хрустальном - но эту седовласую женщину с тонкими чертами лица и прямой осанкой легко представить в дворянском платье XIX века - если б не ее руки, натруженные, со вспухшими венами.Кто ее предки? Что заставило ее взять в руки резак?

С народным художником СССР, академиком РАХ, мы останавливаемся у портрета 3-кратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Это первый спортсмен среди шиловских героев: развернутые могучие плечи, уверенный взгляд - настоящий русский богатырь. Вот только почему же герой портрета не внял просьбе художника прикрепить к пиджаку звезду героя России? - ведь она сюда просилась.

- Из скромности, - уверен Шилов. - Хоть у Карелина - огромные зас луги.

Художник вспоминает, как беспокойна была его овчарка, которую он изобразил на полотне "Мой верный страж" у дивана с лежащей женщиной. Взлохмаченная собачья шерсть, бархатная обивка, шелковая ткань - художник вновь показывает тут свой талант превращать краску в материю, в плоть.

На экспозиции в Каминном зале около пятнадцати работ 2020-21 годов - плюс семь акварелей, которые художник впервые представил на суд зрителя. Но количество созданного тут не самое важное.

- Главное, чтобы художник чувствовал, что он от предыдущей работы к новой вырос в мастерстве, а значит не стоит не месте. И должен чувствовать. Что его искусство нужно и понятно людям. Иначе без этого чувства работать дальше невозможно, - говорит Народный художник СССР, академик РАХ А.М. Шилов.

Главное - чувствуешь ли ты, что шагнул от прежнего к новому и в художественном мастерстве, и в изображении внутреннего мира человека

До последнего времени Александр Шилов практически не работал в акварели, но на вынужденном карантине нашлось время посмотреть книги о том, как писали акварели старые мастера. В зале выставлены несколько акварельных воспроизведений прежних шиловских портретов в масле - "Хозяин земли", "Журналистка из Нигерии" и новые портреты - "Г.Ф. Семенов", "Директор галереи Вохминцева Ю.Г." Техника сложная, но твердая шиловская рука, его внимание к деталям, психологизм узнаваемы и тут. На вопрос о том, доволен ли он своими новыми опытами, художник отвечает традиционно: "Если я представил свои работы вниманию публики - мне за них не стыдно".

Эти работы найдут место в залах Галереи, которой в 2022 исполнится 25 лет - и тоже будутпереданы в дар столице.