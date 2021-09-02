В Германии отмывают купюры, пострадавшие от наводнения

Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) запустил необычную акцию по отмыванию денег - в буквальном смысле слова. Граждане, чьи наличные сбережения пострадали во время июльского наводнения, могут передать испорченные купюры в финансовый институт, где их совершенно бесплатно почистят, высушат, выгладят и вернут владельцам. Как сообщает Spiegel online, через "прачечную" Бундесбанка прошло уже более 50 миллионов евро.

Председатель Бундесбанка Йоханнес Берман призвал жителей затопленных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия не тянуть с процедурой. "Обработка банкнот должна быть выполнена как можно скорее, пока они окончательно не слиплись и не затвердели, как бетон", - объяснил финансист.

Как признают СМИ, работка по очистке денег явно "не для людей с чувствительными носами". Пачки, перепачканные грязью, сточными водами и мазутом, "нередко ужасно пахнут". Специалисты берутся за дело при одном условии: более-менее сносный вид должно иметь "50 процентов поверхности купюры плюс хотя бы один фрагмент".

Грязные деньги можно отнести прямо в офис Бундесбанка, который находится в Майнце, отправить по почте или сдать через филиалы финансового учреждения. Их принимают не только от физических лиц, но и от других банков и сберегательных касс. Купюрам ведется строгий учет. И, разумеется, они проходят проверку. В Бундесбанке предупреждают, чтобы мошенники не вздумали "отмывать" фальшивки "в мутной воде" - такой фокус не пройдет.