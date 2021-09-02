В Германии запустили официальный портал для жалоб на налоговые нарушения

Хотите "заложить" соседа, конкурента по бизнесу или даже собственного босса? Добро пожаловать на сайт анонимных доносов! Так немецкие СМИ пишут об инициативе финансовых властей Баден-Вюртемберга. Регион стал первой землей ФРГ, запустившей официальный портал для жалоб на налоговые нарушения.

До сих пор было непросто сообщить о неплательщике и остаться инкогнито. Фото: iStock

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкие законы и раньше позволяли любому гражданину сообщить властям о предполагаемых финансовых махинациях - лично на приеме, по телефону или по почте (обычной или электронной). Однако заявителю было нелегко остаться инкогнито. К тому же инспекторы зачастую не имели возможности вступить с ним в переписку и задать уточняющие вопросы.

"Благодаря первой в стране системе анонимного информирования вы можете незаметно общаться с финансовой администрацией через цифровой почтовый ящик", - объясняет издание. Причем речь идет не только о подозрениях в каких-то масштабных махинациях. В теории пожаловаться можно и на банальные бытовые ситуации - например, если к соседям нелегально приходит уборщица, сиделка или няня. Правда, как пояснил автор инициативы, министр финансов Баден-Вюртемберга от партии "Зеленые" Даньял Байяз, обращения должны иметь весомое основание и опираться на факты, иначе их просто не пустят в дело. "Не надо бояться, что завтра у вас под дверью появится налоговик только из-за кляузы соседа", - попытался успокоить земляков политик. Но не тут-то было.

После этой новости в Германии, где в полном разгаре идет предвыборная борьба, разразилась буря. "Зеленый" министр учредил финансовую Штази. Граждан призывают стучать на соседей и знакомых", - написал таблоид Bild. С критикой проекта выступили консерваторы из партии Меркель, а также либералы из Свободной демократической партии. "Поощрять доносы и сеять недоверие среди ближних.

Вот что нас ждет, если "Зеленые" придут в правительство", - написал в Twitter генеральный секретарь Христианско-социального союза Маркус Блуме. В свою очередь, кандидат в канцлеры от "Зеленых" Анналена Бербок поддержала региональных коллег и предложила учредить подобный сайт на федеральном уровне. По данным партии, каждый год бюджет Германии недополучает 50 миллиардов евро из-за налоговых ухищрений.

Пожаловаться можно и на соседа, если к нему нелегально приходит уборщица, сиделка или няня

Между тем в Федеральной налоговой консультационной палате не в восторге от идеи. Там признают, что критерии для рассмотрения анонимных заявок слишком размыты. Есть опасение, что на спецподразделение налогового надзора обрушится "лавина неквалифицированных писем". "Отделение зерен от плевел займет слишком много драгоценного времени", - говорят в ведомстве. Из-за лишней бюрократии специалистам придется отвлекаться от куда более важны дел, например, проверок налоговых деклараций и финансового аудита.

А как у нас?

Ирина Бычкова, ведущий юрист национальной юридической службы Amulex.ru:

- Сейчас любое заинтересованное лицо может обратиться в налоговые органы России с заявлением, жалобой или обращением. Сигнал о налоговом правонарушении или преступлении можно круглосуточно отправить в виде электронного сообщения через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС): nalog.ru. Кроме того, подать сообщение можно и письменно (лично) либо почтовым отправлением. Все обращения налогоплательщиков регистрируются и на все обращения готовятся письменные ответы.

Обращения граждан в госорганы, в том числе и в налоговые, рассматриваются с соблюдением положений Федерального закона N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", жалоба в любое государственное учреждение подается с указанием ФИО, контактов (адрес, телефон).

Анонимная жалоба в налоговую инспекцию также имеет место быть и подается в ряде определенных случаев. Это возможно, когда готовится или уже совершено противоправное действие, когда выявлены факты коррупции или заявитель, который хочет остаться неизвестным, столкнулся со злоупотреблением служебным положением. Например, потребовали взятку, есть информация о готовящемся теракте, либо когда есть сведения о нарушениях трудового законодательства ("серые" зарплатные схемы, несвоевременная выплата заработной платы), незаконная предпринимательская деятельность.

По каждому сигналу территориальные налоговые реагируют соответствующим образом. Возможен выезд сотрудников оперативных отделов на место предполагаемого правонарушения, анализируются информационные базы, которыми располагают налоговые органы. Сегодня налоговые органы России располагают огромным массивом информации, позволяющим проанализировать любые стороны жизни и деятельности налогоплательщиков. Информационная база налоговой службы России, на мой взгляд, одна из лучших в современном мире.

Считаю, что создавать в России отдельный сайт для обращений о налоговых правонарушения нет необходимости.

Подготовил Роман Маркелов