В год своего 20-летия "ЕвроХим" начал строительство нового производства

В городе Кингисеппе Ленинградской области началась активная стадия строительства предприятия по производству аммиака и карбамида. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Совета директоров "ЕвроХима" Игорь Нечаев, а также руководство Кингисеппского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил "ЕвроХим" с 20-летием и прикрутил табличку с информацией о начале строительства нового завода. Фото: Валентина Михайлова

Новое высокотехнологичное предприятие компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко "ЕвроХим Северо-Запад-2" предназначено для производства 1,1 миллиона тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн карбамида в год. Стоимость активной стадии строительства составляет 125 миллиардов рублей. Выпуск первой продукции и достижение проектных показателей намечены на 2023 год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил "ЕвроХим" с 20-летием и собственноручно прикрутил табличку с названием будущего завода компании к символическому бетонному блоку.

- "ЕвроХим" сегодня и двадцать лет назад отличается не только по мощности, но и по культуре производства и применяемым технологиям, - отметил глава региона. - Сегодня это современное производство самых строгих экологических стандартов. Мы работаем с компанией как одна слаженная команда, у нас хороший кредит доверия друг к другу. На примере этой работы мы выстраиваем отношения и с другими крупными инвесторами в регионе.

Предприятие "ЕвроХим Северо-Запад-2" - это углубленная переработка природного газа и более 400 высокотехнологичных рабочих мест с конкурентной зарплатой. Новое производство обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 миллиарда долларов США и даст дополнительные бюджетные поступления, что должно сыграть значительную роль в развитии экономики Ленинградской области.

- Данный проект - уже вторая очередь развития промышленной площадки "ЕвроХима" в Кингисеппе, - напомнил Игорь Нечаев. - В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума был запущен в эксплуатацию завод по производству аммиака. При строительстве новых производств мы применяем наилучшие доступные технологии, позволяющие обеспечивать эффективную обработку сырья и цикличность использования ресурсов. Реализация нового проекта позволит существенно укрепить позиции "ЕвроХима" и России в целом на мировом рынке карбамида и аммиака.

На производствах аммиака и карбамида запроектирован замкнутый цикл водооборота, что позволит забирать и очищать воду любого качества и использовать ее в технологическом процессе многократно, исключая при этом образование стоков. Вдобавок система позволит использовать на производственные нужды сточные воды с рядом расположенных действующих производств, что благотворно скажется на экосистеме реки Луга и, как следствие, на бассейне Финского залива в целом.

Большой объем финансирования - 100 миллиардов рублей синдицированного кредита обеспечено в рамках "Фабрики проектного финансирования" госкорпорации ВЭБ.РФ.

- ВЭБ.РФ, Сбер и партнеры - банк ВТБ, Газпромбанк и банк "Открытие" уже предоставили "ЕвроХиму" 33 миллиарда рублей, из них 22 миллиарда - это средства государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, - пояснил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. - Эти средства направлены на финансирование расходов в рамках ЕРС-контракта (способ контрактования в строительной отрасли - прим. ред.), на который приходится 80 процентов всех затрат. ВЭБ.РФ активно участвует в финансировании капиталоемких проектов газохимии для реализации потенциала углубленной переработки сырьевого газа и достижения национальных целей развития.

Применяемые в проекте технологии определены Министерством промышленности и торговли РФ как передовые. Их энергоэффективность существенно выше в сравнении с альтернативными доступными технологиями в мире, что обеспечит максимально эффективное использование базового сырья и предельно возможную минимизацию эмиссии углекислого газа.