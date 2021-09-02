В Испании от коронавируса привили 70 процентов населения

Уровень вакцинации от коронавируса в Испании достиг 70 процентов. Об этом проинформировал премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.

"70 процентов населения Испании сейчас полностью вакцинированы", - написал глава правительства на своей странице в социальной сети Twitter, выразив благодарность национальной службе здравоохранения.

Как пишет El Pais, достичь этой отметки удалось всего за восемь месяцев. Правда, произошло это на две недели позже, чем изначально планировали власти. Видимо, несколько помешал сезон отпусков. Тем не менее Испания вырвалась в лидеры по уровню вакцинации. Ни в одной другой европейской стране со сравнимым количеством жителей не удалось провести прививочную кампанию быстрее.

Конечно, в процентном соотношении пиренейское королевство не на первом месте. Абсолютным лидером на данный момент является Португалия, где полностью привиты 74 процента населения, еще 11 процентов получили хотя бы первую дозу вакцины. В Исландии речь идет о 77 и 5 процентах соответственно. На Мальте оба укола сделали 80 процентов жителей. И лишь затем следует Испания с 70 процентами полностью привитых жителей и 8 процентами, получившими по одной дозе. Однако стоит учесть, что в пиренейском королевстве население в четыре раза больше, чем в первых трех странах вместе взятых.

За пределами Европы среди крупных стран лишь Канаде удалось достичь близких результатов, там вакцину получили 67 процентов жителей. Примечательно, что США, Великобритания и Израиль, первыми начавшими вакцинацию благодаря соглашениям с фармацевтическими компаниями, оказались далеко от лидерских позиций, прививочные кампании идут там медленно из-за нежелания части населения делать уколы.

В Испании к прививкам относятся положительно еще со времен правления диктатора Франсиско Франко, когда приходилось бороться с эпидемией полиомиелита. По данным министерства здравоохранения, на данный момент полностью привиты от коронавируса 33,37 миллиона испанцев. Лишь за последние сутки было введено 450 тысяч доз вакцины

"Обязательство выполнено. Я разделяю с вами волнение по поводу достижения этой вехи. Мы не достигли конечной цели, но мы достигли очень широкого охвата вакцинацией, что делает Испанию мировым эталоном", - заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.