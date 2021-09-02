В Италии отучат жителей покупать воду в пластиковой таре

Мэрия Турина нашла способ изменить привычку граждан покупать питьевую воду в неэкологичной пластиковой упаковке, наводнив город автоматами, во многом похожими на те, что использовались некогда в Советском Союзе.

С 3 июля 2021 года на территории Евросоюза начал действовать запрет на одноразовый пластик, который "оккупировал" за последние годы 80 процентов прибрежных территорий. Брюссель задался целью собрать к 2025 году на переработку 77 процентов пластиковых бутылок, а к 2030-му увеличить эту цифру до 90 процентов.

Власти Турина, которые всегда отличались прогрессивным мышлением, решили приступить к решению этой проблемы уже сейчас, потихоньку приучая местных жителей к осознанному потреблению и одновременно давая им возможность неплохо сэкономить - в среднем маленькая бутылочка воды стоит от 1 до 1,5 евро.

В рамках проекта Acqua Smat в городе появляются киоски с высококачественной водой, число которых в ближайшее время достигнет двух сотен. Воспользовавшись этим нехитрым приспособлением, туринцы смогут выпить совершенно бесплатно стаканчик прохладной воды или воды комнатной температуры. Любители газировки тоже не будут обделены вниманием, но за нее придется заплатить 5 евроцентов. Тем не менее, как уточняется, в некоторые дни (например, в дни заполнения резервуаров киоска) газированную воду будут разливать бесплатно.