В Израиле найдена древняя золотая монета с библейским сюжетом

В Израиле археологическая миссия, проводившая раскопки в городе Рамат-ха-Шарон, обнаружила следы древнего поселения. Одним из самых интригующих артефактов оказалась золотая монета, подобных которой ученые еще не встречали.

Как сообщает Управление древностей Израиля, археологи были приглашены для осмотра участка, отведенного под строительство нового жилого квартала. Они провели раскопки и нашли свидетельства того, что история города Рамат-ха-Шарон является гораздо более древней, чем принято считать.

Одной из самых редких и неожиданных находок стала золотая монета, отчеканенная в период правления византийского императора Ираклия в 638 или 639 годах нашей эры. Как пишут исследователи, на одной ее стороне изображен сам император с двумя его сыновьями. Другую сторону украшает изображение креста на Голгофе, где, согласно христианским верованиям, был распят Иисус Христос.

Однако не только не это делает монету бесподобной. Ее сопровождает надпись, выполненная на греческом и арабском языках. По словам доктора Роберта Кула, главы отдела нумизматики Управления древностей Израиля, эта надпись содержит имя владельца монеты, поскольку она была очень ценной. Впрочем, и другие находки заслуживают внимания.

"В ходе раскопок были обнаружены свидетельства промышленной сельскохозяйственной деятельности, относящиеся к византийскому периоду - около 1500 лет назад, - говорит доктор Йоэль Арбель, руководитель раскопок. - Так, мы обнаружили большой винный пресс с мозаичным полом, различные оштукатуренные сооружения и фундамент большого здания, которое могло использоваться как склад или усадьба".

По его словам, внутри сооружений было найдено большое количество фрагментов кувшинов и кухонных горшков. Вероятно, они использовались рабочими, трудившимися на местных полях. Также были найдены ступки и жернова.

Анализ сохранившихся на них остатков показал, что эти приспособления использовались для измельчения пшеницы и ячменя, а также различных растений, в том числе и лекарственных растений. Установлено, что большая часть этих каменных инструментов были изготовлены из базальта с Голанских высот и Галилеи.

Некоторые найденные сооружения были построены в седьмом веке нашей эры, то есть уже после мусульманского завоевания. К этой эпохе относятся, например, стекольная мастерская и склад, в полу которого были утоплены четыре массивных кувшина для хранения зерна и других продуктов. В те времена подобные сосуды специально закапывали в землю, чтобы предотвратить заражение и порчу продуктов.

"В то время люди не только работали на полях, но и жили здесь, - продолжает доктор Йоэль Арбель. - Мы говорим так потому, что здесь были раскопаны остатки жилых домов и две большие пекарные печи".

Примечательно, что археологические находки сдвигают историю заселения данного места на много веков назад. Современный город является очень молодым, он только готовится отпраздновать свой 100-летний юбилей. Найденные же сооружения и артефакты доказывают, что небольшое, но процветающее поселение существовало здесь в Византийский период. Когда и по какой причине оно было заброшено, еще предстоит установить.