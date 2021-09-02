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02.09.2021 11:01
Рубрика: Общество

В Китае построят ветряную электростанцию высотой почти 250 метров

Текст: Юрий Медведев

Китайские инженеры планируют уже в 2022 году установить в море гигантскую ветряную электростанцию. Это настоящий монстр высотой 242 метра, его лопасти длиной по 118 метров охватят площадь в 46 тысяч квадратных метров, что больше шести футбольных полей.

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Ветрогенератор имеет мощность в 16 МВт, что позволит обеспечить энергией порядка 20 тысяч домов. За год он будет вырабатывать 80 ГВт·ч энергии.

Авторы проекта подчеркивают, что эффективность этой машины намного выше, чем у существующих моделей. Это является подтверждением давно замеченной тенденции - при увеличении размеров ветрогенераторы начинают работать лучше. А значит, цену ветровой энергии удастся снизить, которая пока является самым дорогостоящим видом "зеленой" энергетики.

Опытный образец гигантского ветряка будет построен в 2022 году, начало испытаний намечено на конец 2022 - начало 2023 года. А коммерческое производство таких ветрогенераторов запланировано уже на первую половину 2024 года.

Общество Наука В мире Восточная Азия Китай Научный подход с Юрием Медведевым

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