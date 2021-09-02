Новости

В Китае с телеэкранов исчезнут "женоподобные" мужчины и сплетни о "звездах" 23:02
Эрнст: Устаревает не телевидение, а история с сеткой вещания 22:19
РКН внес GetContact в Реестр организаторов распространения информации 22:17
Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в Израиле 21:53
Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив" 21:42
Попова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в РФ 21:28
Попова: "Утренние фильтры" в школах останутся обязательными 21:10
Disney закрывает сериал "Мандалорец" 20:55
Российские волейболисты проиграли Турции на старте чемпионата Европы 20:42
В Подмосковье резко похолодает до минус 2 20:12
В Москве вспоминают жертв теракта в школе Беслана 19:30
Россия с 10 сентября увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию 19:15
Остановлено движение на Павелецком направлении МЖД 19:04
Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 18:29
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 18:19
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 18:17
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 18:16
Домашний арест Медведчуку продлили до 31 октября 18:00
Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи 17:59
Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных 17:55
Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС 17:53
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности 17:41
Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР 17:22
Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России 17:21
WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 23:02
Рубрика: В мире

В Китае с телеэкранов исчезнут "женоподобные" мужчины и сплетни о "звездах"

"Женоподобные" мужчины, вульгарные интернет-знаменитости и демонстрация богатства - всё это должно исчезнуть с телеканалов в Китае. Такое жесткое решение принято Национальным управлением радио и телевидения Китая.

В Китае будут бороться с зависимостью от компьютерных игр

Как передает ТАСС со ссылкой на издание The Guardian, руководству телеканалов рекомендуется "решительно пресекать [показ в телепередачах] "женоподобных мужчин" и другой отклоняющейся от нормы эстетики". При подборе дикторов и ведущих шоу-программ особое внимание нужно будет уделить их манере держать себя, одежде и макияжу.

Отдельно телевизионные чиновники прошлись по шоу со звездами кино, ТВ, музыки и т.д. В отношении них рекомендовано "избегать сплетен и демонстрации богатства".

Какие санкции ждут нарушителей этих рекомендаций - не уточняется.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире