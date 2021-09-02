В Китае с телеэкранов исчезнут "женоподобные" мужчины и сплетни о "звездах"

"Женоподобные" мужчины, вульгарные интернет-знаменитости и демонстрация богатства - всё это должно исчезнуть с телеканалов в Китае. Такое жесткое решение принято Национальным управлением радио и телевидения Китая.

Как передает ТАСС со ссылкой на издание The Guardian, руководству телеканалов рекомендуется "решительно пресекать [показ в телепередачах] "женоподобных мужчин" и другой отклоняющейся от нормы эстетики". При подборе дикторов и ведущих шоу-программ особое внимание нужно будет уделить их манере держать себя, одежде и макияжу.

Отдельно телевизионные чиновники прошлись по шоу со звездами кино, ТВ, музыки и т.д. В отношении них рекомендовано "избегать сплетен и демонстрации богатства".

Какие санкции ждут нарушителей этих рекомендаций - не уточняется.