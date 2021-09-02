В комиссии Совфеда ждут новых провокаций перед выборами

Во временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ ожидают новых провокаций по дискредитации выборов в Госдуму, сообщил ее председатель Андрей Климов.

"До дня начала голосования осталось всего две недели. Мы ожидаем, что именно в этот период могут быть организованы провокации, направленные на дискредитацию как самих выборов, так и российской избирательной системы", - заявил Климов на "круглом столе" под эгидой комиссии в четверг.

В комиссии считают, что для этого будут использованы "покинувшие Россию ставленники иностранных антироссийских структур". "Конечная цель этих деструктивных действий - хоть как-то обосновать уже написанные в далеких от Москвы столицах проекты заявлений о непризнании итогов российских выборов в 2021 году", - подчеркнул сенатор.

По его словам, трудно воспринимать попытку бойкотировать международное наблюдение за выборами в Госдуму со стороны отдельных стран и международных структур "иначе, чем создание условий для огульного очернения России на международной арене".

Климов также пообещал, что мониторинговая группа комиссии будет информировать российское общество о ситуации "буквально в режиме реального времени". Он не исключил, что такая информация будет публиковаться ежедневно.