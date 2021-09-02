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02.09.2021 10:40
Рубрика: Власть

В Кремле отреагировали на потенциальную готовность США приветствовать Украину в НАТО

Текст: Айсель Герейханова

В России обратили внимание на желание Украины вступить в НАТО и поддержку со стороны США в этом вопросе. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Мы обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены - то есть желание Украины вступить в НАТО. И потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев", - сказал он.

Президент России неоднократно излагал четкую и последовательную позицию по этому вопросу, отметил Песков. "Это то, что нам совсем не нравится", - подчеркнул он.

В Кремле также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США для Украины, добавил Песков. "Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Это очень опасно", - отметил пресс-секретарь президента.

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