В Кремле отреагировали на потенциальную готовность США приветствовать Украину в НАТО

В России обратили внимание на желание Украины вступить в НАТО и поддержку со стороны США в этом вопросе. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены - то есть желание Украины вступить в НАТО. И потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев", - сказал он.

Президент России неоднократно излагал четкую и последовательную позицию по этому вопросу, отметил Песков. "Это то, что нам совсем не нравится", - подчеркнул он.

В Кремле также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США для Украины, добавил Песков. "Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Это очень опасно", - отметил пресс-секретарь президента.