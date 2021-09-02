В Кремле рассказали о готовности Путина участвовать в G20 по Афганистану

Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" по ситуации в Афганистане, если такая встреча будет согласована.

"Сейчас итальянская сторона проговаривает с другими странами. Перед тем, как это организовать, нужно понять позицию других стран. Я, насколько знаю, эта тема также затрагивалась, когда недавно в Италии был министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что "если до октября будет потребность для экстраординарного такого саммита, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент Путин примет участие".