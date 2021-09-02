В Минске на выставке минувшей эпохи расскажут о моде и культурной жизни

Чтобы подробно представить себе вкусы и увлечения жителей белорусской столицы середины минувшего века, достаточно заглянуть в художественную галерею Михаила Савицкого, где ровно через неделю будет презентован проект "Мода. Музыка. Молодость".

Этот увлекательный вернисаж, который местные острословы успели окрестить "тоской по ностальгии", поведает о привычках и привязанностях минчан 1950-1980 годов. Естественно, поясняют инициаторы выставки, что "мода является неотъемлемой частью городской культуры".

А эксперты склонны ее назвать "своеобразной формой массовой коммуникации, способом передачи информации". Ведь она состоит из набора знаков и символов, которые дают представление об актуальных тенденциях, предпочтениях в одежде, музыке, кино, искусстве, а также манере общения и выборе мест для проведения досуга.

Любознательных посетителей, наверняка, привлечет своими деталями уголок модницы, комната фотографа, коллекция из пяти альбомов с фотографиями кинозвезд ХХ века, а библиофилы смогут оценить книжный шкаф с популярной коллекцией книг из серии "Библиотека всемирной литературы". Можно будет полистать взглядом журналы "Спутник кинофестиваля" с цветными плакатами к фильмам и редкий набор сувенирных спичек XIII Международного фестиваля "Москва-1983".

Еще не так давно по историческим меркам, уточняют организаторы выставки, мода не была столь доступной. И нужно было постараться, чтобы выглядеть стильно. И чтобы в очередной раз убедиться, что о вкусах не спорят, посетителям предложат взглянуть на гардероб белорусов прошедшего столетия: одежду из популярных синтетических тканей, отечественные джинсы в комплекте с модной нейлоновой рубашкой.

Настоящим бриллиантом экспозиции, убеждены ее составители, можно считать наборы пластинок, проигрыватели и магнитофоны, легендарные радиолы "Минск Р-7", "Ригонда", "Урал", магнитофоны "Юпитер", "Маяк" и "Нота". Весьма редкими экспонатами считаются и документы ушедшей эпохи - песенники 1960-1970 годов, оригинальный плакат The Beatles, магнитные ленты с домашними записями любительских молодежных бэндов.

А дополнит экспозицию, информирует БЕЛТА, карта развлечений Минска. Она составлена по рассказам и воспоминаниям ветеранов и поможет сориентироваться в маршрутах молодежи прошлых лет и сравнить их с современным столичным мегаполисом.