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02.09.2021 09:54
Рубрика: Экономика

В рейтинге самых дорогих городов мира сменился лидер

Текст: Василий Кошкин

Экономическая столица материкового Китая - Шанхай - стал самым дорогим местом для жизни на Земле в 2020 году. Это следует из отчета о мировом благосостоянии, подготовленном компанией Julius Baer, эксперты которой сравнили индекс потребительских цен на 20 предметов роскоши в 25 городах планеты.

Фото: EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU
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Согласно оценкам экспертов, цены на предметы роскоши, а также технику и медицинские услуги в первый пандемийный год выросли в Шанхае в среднем на 6%. При этом больше всего при этом подорожали авиабилеты - на 82%.

На втором месте оказался Токио. А в Гонконге, который являлся самым дорогим городом прежде, стоимость дорогих вещей и услуг фактически не изменилась и город занял третье место.

По мнению экспертов Julius Baer, причиной того, что азиатские мегаполисы оказались самыми дорогими стало быстрое восстановление экономики региона после первых ударов пандемии коронавируса - в отличие от Европы и США. Впрочем, Монако, Цюрих, Париж, Лондон и Нью-Йорк, тем не менее, также попали в список дорогих.

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