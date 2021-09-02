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02.09.2021 02:33
Рубрика: В мире

В США по разным причинам выбросили более 15 млн доз вакцины от COVID-19

Фото: AFP/Frederic J. BROWN Фото: AFP/Frederic J. BROWN
Фото: AFP/Frederic J. BROWN

В Соединенных Штатах с начала марта этого года во всей стране было выброшено около 15,1 миллионов неиспользованных доз вакцин от коронавируса. Такую информацию распространил телеканал NBC News, ссылаясь на данные властей.

Фото: AP Photo
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Отмечается, что вакцины не были использованы по разным причинам. Например, из-за трещин на флаконах, ошибках при разбавлении препаратов, неисправностей холодильников, пишет РИА Новости.

Напомним, что в США вакцинируют тремя препаратами: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Согласно последним данным медицинских властей, в стране использовано более 371 миллиона доз вакцин от коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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