В США по разным причинам выбросили более 15 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах с начала марта этого года во всей стране было выброшено около 15,1 миллионов неиспользованных доз вакцин от коронавируса. Такую информацию распространил телеканал NBC News, ссылаясь на данные властей.

Отмечается, что вакцины не были использованы по разным причинам. Например, из-за трещин на флаконах, ошибках при разбавлении препаратов, неисправностей холодильников, пишет РИА Новости.

Напомним, что в США вакцинируют тремя препаратами: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Согласно последним данным медицинских властей, в стране использовано более 371 миллиона доз вакцин от коронавируса.